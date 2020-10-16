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vivo IFEA採用可拆卸鏡頭模組 獲紅點設計概念獎項

聯合新聞網 / 楊又肇

今年除了展示搭載更完整一體包覆螢幕設計、5-7.5倍連續光學變焦鏡頭的第三款概念手機APEX 2020，vivo稍早更宣布以vivo IFEA (Interest Free Explore Amazing)分離鏡頭設計獲得紅點設計概念獎項 (Red Dot Award)。

vivo IFEA設計裡，主要是將手機升降收納的相機模組加入可拆卸設計，同時本身平常是以磁吸方式固定，並且透過升降模組收納在手機頂部內側。

相機模組本身採用磁吸充電方式補充電力，除了可以透過手機供電，vivo還額外設計一組可充電，同時也能當做腳架的專用行動電源。而相機模組則是透過無線方式與手機連接，並且支援透過手機遠端操作，或是直接透過聲控方式操作快門。

另外，vivo更讓此設計的相機模組可更換為不同規格，例如換成長焦鏡頭、超廣角鏡頭，或是魚眼鏡頭，透過磁吸方式快速交換。如果使用者忘記取回拆卸下來的相機模組，超過一定連接距離的話，手機端就會發出警告提醒使用者。

至於可拆卸使用的相機模組，除了可對應更自由的取景方式，同時也能配合扣具固定在衣領，或是寵物身上以不同視角拍攝，甚至可以對應多組相機模組同時操作拍攝，藉此創造更多手機拍攝應用可能性。

而即便將鏡頭模組拆卸，在vivo IFEA手機本體上仍搭載三組鏡頭構成的主相機，因此使用者依然可以透過手機捕捉影像，或是搭配可拆卸鏡頭模組連動拍攝。

不過，目前此項設計仍處於概念階段，同時相機實際呈現畫質可能也不太理想，未來是否會成為正式量產設計，可能還是要看vivo後續規劃。

實際上，類似概念設計的產品，過去其實早就有業者提出，例如在Sony Ericsson時期推出的功能手機T68i，就曾推出可透過底部連接埠使用的外接相機，而西門子推出的S55，以及由Motorla推出的T720i也有類似配件設計，甚至Sony也曾針對Xperia手機推出QX10、QX100兩款獨立相機鏡頭模組。

只是上述設計，後來都因為不容易隨身攜帶，因此雖然吸引不少消費市場目光，但最終都未能成為普及應用產品。

vivo此次提出的IFEA概念設計，則是藉由升降鏡頭可收納空間解決不容易隨身攜帶相機模組的問題，讓可拆卸鏡頭模組使用體驗能變得更加有趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo 紅點設計獎

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