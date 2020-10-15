他酸手機螢幕「高刷新率」無感又耗電 網苦笑：用過回不去

蘋果公司14日凌晨正式亮相iPhone 12系列新機後，手機規格引起網友們關注，除了搭載5G服務、OLED螢幕及功能大幅升級的相機功能之外，iPhone 12新機是否提升「螢幕刷新率（指顯示器每秒更新的頻率，以赫茲Hz為單位）」的話題，也掀起網友一陣討論。

一名網友在PTT手機板PO文討論，他認為旗艦機搭載90Hz、120Hz刷新率已經是基本，但手機螢幕小、電池容量有限，「高刷新率真的有必要嗎？」他自認60Hz刷新率就夠用了，且只要動畫設計夠流暢，遊戲系統優化夠好就行了，「實際上用來真的會有差嗎？」

另外，他也擔心螢幕刷新率對手機處理器及電池功耗會增加負擔，且如果效果不明顯，「只是降低電池續航力去換一點點的視覺流暢度，提高刷新率是不是明顯弊大於利？」

對於原PO的疑問，不少網友紛紛坦言「沒有比較沒有傷害，沒用過無感，用過回不去」、「我覺得不是必要，但這是趨勢」、「你一定沒用過120Hz，高刷新率遠比高解析度有感」、「玩遊戲、觸控、手寫都有差，但沒有也不會怎樣，就一個爽度」、「高更新帶來的是輸入時間也能更精準」、「重要但非必要，iPhone只會推出體驗最好的規格，不會強推還做不到最佳體驗硬拚規格」。

也有網友點出重點，留言回應「高刷新率已經是旗艦機的標配，怕耗電也可以調回60Hz」、「高刷新率技術要成熟必須要市面上的手機硬體、系統和APP都支援，不然有些又沒支援，有高刷新又有什麼用？」、「耗能沒你想的那麼嚴重，而且高fps（影片幀率Frame per Second, 即影片每秒所顯示的張數）對動態畫面的補償好很多」。

高刷新率到底有何差異？過去就有一名國外網友拍攝實測影片，將螢幕刷新率分別為60Hz、90Hz及120Hz的三款手機進行開啟網頁、拖移頁面、開啟資料夾等幾項測試，發現60Hz在三者表現中明顯卡頓，而該網友也為影片做下結論，「不論使用哪種規格，凡是先使用高刷新率再改用低刷新率，都會明顯感到不適應」。