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Pixel 5、Pixel 4a 5G開箱！外加Pixel 4a、Pixel 4 XL外觀設計比一比

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a盒裝比較
▲Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a盒裝比較

Pixel 5Pixel 4a 5G即將在台灣上市之際，筆者取得兩款實機進行開箱，並且與先前推出的Pixel 4a，以及去年上市的Pixel 4 XL作外觀比較。

Pixel 5硬體規格雖然與Pixel 4a 5G相近，但定位相對較高階

Google選擇以Qualcomm定位中高階規格的Snapdragon 765G處理器打造Pixel 5與Pixel 4a 5G，主要希望以以更親民價格，讓使用者使用完整Google服務，並且搭配5G連網功能串接更多網路應用內容。

而就定位上來看，此次推出的Pixel 5整體規格與Pixel 4a 5G版本相當接近，甚至後者採用6.2吋螢幕還比前者的6吋設計還大一點，但前者擁有更高的90Hz畫面顯示更新率，因此在內容呈現也會相對穩定，同時也搭載Pixel 4a 5G與Pixel 4a未採用的IP 68防水防塵與Qi無線充電設計。

就Google解釋，Pixel 5在背蓋依然採用鋁合金設計，但是為了確保Qi無線充電設計，因此將充電感應位置挖空，並且以塑膠材質填補，同時透過異構材質黏合技術，讓Pixel 5採複合材質背蓋維持一體成形質感，甚在Pixel 5相對較小機身內塞入更大電池容量，藉此強調Pixel 5雖然硬體規格與Pixel 4a 5G相近，甚至採用相對較小螢幕，但產品定位反而更高階的原因。

▲Pixel 5、Pixel 4a 5G在盒裝側面均標示「5G」字樣，但Pixel 4a盒裝則是印上手機側面圖像
▲Pixel 5、Pixel 4a 5G在盒裝側面均標示「5G」字樣，但Pixel 4a盒裝則是印上手機側面圖像

▲Pixel 5、Pixel 4a 5G盒裝比較
▲Pixel 5、Pixel 4a 5G盒裝比較

▲實際開箱
▲實際開箱

▲盒裝內取消提供有線耳機配件，但與Pixel 4a一樣提供USB-C to USB-C連接線、轉接配件與18W USB-C充電器
▲盒裝內取消提供有線耳機配件，但與Pixel 4a一樣提供USB-C to USB-C連接線、轉接配件與18W USB-C充電器

▲Pixel 5採6.0尺寸恰好符合單手持握
▲Pixel 5採6.0尺寸恰好符合單手持握

▲Pixel 5採鋁合金材質打造背蓋，質感相當細膩，同時背面指紋辨識器也放置在相當容易使用位置
▲Pixel 5採鋁合金材質打造背蓋，質感相當細膩，同時背面指紋辨識器也放置在相當容易使用位置

▲上方為Pixel 4a，下方左起為Pixel 4a 5G、Pixel 5，主相機廣角鏡頭均支援1220萬畫素、雙像素對焦功能，但Pixel 4a 5G與Pixel 5額外搭載1600萬畫素超廣角鏡頭
▲上方為Pixel 4a，下方左起為Pixel 4a 5G、Pixel 5，主相機廣角鏡頭均支援1220萬畫素、雙像素對焦功能，但Pixel 4a 5G與Pixel 5額外搭載1600萬畫素超廣角鏡頭

▲側面電源按鍵採不同配色設計
▲側面電源按鍵採不同配色設計

▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G，僅後者搭載3.5mm耳機孔，前者僅以USB-C連接埠使用耳機
▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G，僅後者搭載3.5mm耳機孔，前者僅以USB-C連接埠使用耳機

▲此次在Pixel 5、Pixel 4a 5G的主相機雖然移除Pixel Neural Core處理器，但依然不影響夜視等拍攝功能，同時也在相機拍攝加入讓焦段調整更穩定、流暢的電影運鏡功能
▲此次在Pixel 5、Pixel 4a 5G的主相機雖然移除Pixel Neural Core處理器，但依然不影響夜視等拍攝功能，同時也在相機拍攝加入讓焦段調整更穩定、流暢的電影運鏡功能

Pixel 4a 5G與Pixel 4a形成對比

相較Pixel 5與Pixel 4a 5G的差異，Pixel 4a 5G與Pixel 4a的規格差異性相對更明顯。

其中，Pixel 4a 5G採用更大的螢幕尺寸、效能更高的Snapdragon 765G處理器，並且支援5G連網功能，同時主相機規格與Pixel 5完全相同。而Pixel 4a產品定位則是鎖定維持使用4G連網功能的族群，螢幕採用相對較小尺寸規格，電池容量也縮減為3140mAh。

不過，Pixel 4a採用與Pixel 4a 5G相同記憶體與儲存容量，甚至與Pixel 5同樣採用OLED螢幕面板、內建Titan M安全晶片，甚至相機拍攝功能也同樣支援夜視模式、即時HDR+、肖像打光與雙像素對焦功能，只是無法使用超廣角鏡頭與電影運鏡操作功能。

因此以定位來看，Pixel 4a會鎖定入門使用族群，而Pixel 4a 5G則會設定在更進階使用需求，至於Pixel 5雖然在螢幕尺寸比Pixel 4a 5G小一點，但整體使用功能卻更加完整。

▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5，尺寸分別為6.2吋與6.0吋
▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5，尺寸分別為6.2吋與6.0吋

▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5、Pixel 4a，尺寸分別為6.2吋、6.0吋與5.81吋
▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5、Pixel 4a，尺寸分別為6.2吋、6.0吋與5.81吋

▲左起：Pixel 5、Pixel 4a，尺寸分別為6.0吋與5.81吋
▲左起：Pixel 5、Pixel 4a，尺寸分別為6.0吋與5.81吋

▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 4a，尺寸分別為6.2吋與5.81吋
▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 4a，尺寸分別為6.2吋與5.81吋

▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a，背面標示有些為差異，應該與Pixel 5背蓋材質採用鋁合金設計有關
▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a，背面標示有些為差異，應該與Pixel 5背蓋材質採用鋁合金設計有關

▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a
▲左起：Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a

Pixel 5與Pixel 4 XL比較

跟去年推出的Pixel 4 XL比較的話，Pixel 5自然是在螢幕尺寸與處理器運算效能顯得不足，尤其Pixel 4 XL更搭載獨立Pixel Neural Core處理器，藉此加快夜視、超高解析拍攝模式處理效率。

不過，Google標榜今年推出機種採用新版軟體運算方式，搭配Qualcomm新處理器設計，即使未配合使用Pixel Neural Core處理器，依然可以對應流暢的夜視拍攝效果，或許是為了進一步證明以軟體運算方式達成極致的拍攝體驗，而非依賴特定硬體規格。

除非是像此次終於加入的超廣角鏡頭，是為了彌補軟體運算難以實現的超廣角拍攝需求，否則顯然Google希望能以軟體實現更多拍攝體驗，並且透過軟體方式讓更多OEM廠商也能使用相同拍攝功能。

因此除了硬體上的使用差異，實際上Pixel 5與Pixel 4 XL的使用體驗並沒有太大不同。但因為硬體規格的差異，使得Pixel 5與Pixel 4 XL實際應用還是有些不同，例如目前僅Pixel 5與Pixel 4a 5G可使用電影運鏡功能，而Pixel 4 XL則搭載藉由Soli雷達技術對應的Motion Sense功能，讓使用者能以更精準臉部識別方式將手機解鎖，或是透過浮空手勢操作手機。

▲左起：Pixel 5、Pixel 4 XL，背蓋採完全不同設計，但兩者均支援IP 68等級防水防塵，以及Qi無線充電
▲左起：Pixel 5、Pixel 4 XL，背蓋採完全不同設計，但兩者均支援IP 68等級防水防塵，以及Qi無線充電

▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a
▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a

▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 4a 5G
▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 4a 5G

▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5、Pixel 4a 5G
▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5、Pixel 4a 5G

▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5
▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5

▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5，主相機鏡頭差別在於Pixel 4 XL搭載兩倍長焦鏡頭，Pixel 5則改為超廣角鏡頭
▲左起：Pixel 4 XL、Pixel 5，主相機鏡頭差別在於Pixel 4 XL搭載兩倍長焦鏡頭，Pixel 5則改為超廣角鏡頭

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Google Pixel 5 Pixel 4a 開箱

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