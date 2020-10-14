三星推出入門款5G連網手機Galaxy A42 5G 僅349英鎊

三星稍早於英國地區宣布推出價格僅在349英鎊 (約新台幣1萬3000元左右)的入門級手機Galaxy A42 5G，並且率先採用Qualcomm日前推出的Snapdragon 750處理器。

相比先前推出採用Snapdragon 765處理器的Galaxy A51 5G建議售價為429英鎊，三星此次推出的Galaxy A42 5G顯然將5G連網手機帶到更親民價位，預計會在今年11月進入市場銷售。

其他規格方面，Galaxy A42 5G分別採用6.6吋OLED螢幕、採Infinity-U水滴造型瀏海設計，並且配置2000萬畫素視訊鏡頭，另外則搭載4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦鏡頭與500萬畫素景深鏡頭組合的主相機，電池容量則是5000mAh。

而如同先前Qualcomm透露，預期5G連網手機雖然在初期會以相對較高價格提供，但會在更短時間內推出以親民價位銷售機種，相較去年針對消費市場推出的5G連網手機價位普遍偏高，今年下半年已經開始看見各個廠商著手推行親民價位的5G連網手機產品，甚至realme目前也宣布推出價格僅在人民幣1000元以下 (約新台幣5000元以下)機種，顯然能使5G連網手機以更快速度於市場普及化。

目前台灣市場也開始出現5G連網手機平均價格開始往下降的趨勢，主因在於多數品牌推行旗艦手機採用Qualcomm去年推出的Snapdragon 765G處理器，讓手機價位開始往新台幣2萬元以下區間發展，甚至中國品牌機種陸續在台灣市場恢復銷售情況下，更有可能讓更多5G連網手機出現低於新台幣1萬元的價位設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》