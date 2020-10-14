快訊

美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星推出入門款5G連網手機Galaxy A42 5G 僅349英鎊

聯合新聞網 / 楊又肇

三星稍早於英國地區宣布推出價格僅在349英鎊 (約新台幣1萬3000元左右)的入門級手機Galaxy A42 5G，並且率先採用Qualcomm日前推出的Snapdragon 750處理器。

相比先前推出採用Snapdragon 765處理器的Galaxy A51 5G建議售價為429英鎊，三星此次推出的Galaxy A42 5G顯然將5G連網手機帶到更親民價位，預計會在今年11月進入市場銷售。

其他規格方面，Galaxy A42 5G分別採用6.6吋OLED螢幕、採Infinity-U水滴造型瀏海設計，並且配置2000萬畫素視訊鏡頭，另外則搭載4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦鏡頭與500萬畫素景深鏡頭組合的主相機，電池容量則是5000mAh。

而如同先前Qualcomm透露，預期5G連網手機雖然在初期會以相對較高價格提供，但會在更短時間內推出以親民價位銷售機種，相較去年針對消費市場推出的5G連網手機價位普遍偏高，今年下半年已經開始看見各個廠商著手推行親民價位的5G連網手機產品，甚至realme目前也宣布推出價格僅在人民幣1000元以下 (約新台幣5000元以下)機種，顯然能使5G連網手機以更快速度於市場普及化。

目前台灣市場也開始出現5G連網手機平均價格開始往下降的趨勢，主因在於多數品牌推行旗艦手機採用Qualcomm去年推出的Snapdragon 765G處理器，讓手機價位開始往新台幣2萬元以下區間發展，甚至中國品牌機種陸續在台灣市場恢復銷售情況下，更有可能讓更多5G連網手機出現低於新台幣1萬元的價位設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 人民幣 三星 5G GALAXY

延伸閱讀

威脅主權安全？英國政府可能出面干涉NVIDIA收購Arm

Google確認旗下虛擬電信服務 可直接使用T-Mobile 5G網路上網

傳Qualcomm將推出自有遊戲手機品牌 首波產品攜手華碩

HTC也要出摺疊機？類似三星的Galaxy Z Flip 專利照片曝光

相關新聞

realme Q2系列拉低5G連網手機價位帶 將釋出新版操作介面

realme在稍早舉辦的線上發表活動裡，宣布推出新款realme Q2系列手機，並且公佈基於Android 11作業系統的realme UI 2.0，預計先開放realme X50 Pro、realme X7 Pro與realme X2 Pro等機種測試。

三星推出入門款5G連網手機Galaxy A42 5G 僅349英鎊

三星稍早於英國地區宣布推出價格僅在349英鎊 (約新台幣1萬3000元左右)的入門級手機Galaxy A42 5G，並且率先採用Qualcomm日前推出的Snapdragon 750處理器。

Google解釋在Pixel 5加入超廣角鏡頭 是因為軟體技術無法實現

在Pixel 5、Pixel 4a 5G版本，以及NEST Audio即將由台灣大哥大正式宣布於10月15日開放銷售消息前，Google台灣硬體副總裁彭昱鈞，以及Google Nest亞太區專案經理李宛珣進一步說明此次即將在台上市產品細節。

配件商公佈華為Mate 40系列外觀 配色可能增加黃色與綠色

華為日前預告將在10月22日揭曉旗下新款旗艦手機Mate 40系列後，中國配件廠商邦克仕 (Benks)接續預告將推出對應Mate 40系列保護殼配件，其中也透露Mate 40系列外觀設計，而相關消息則指稱Mate 40系列將推出亮黑色、宇宙銀、珍珠白，以及新添加的綠色與黃色選項，至於與Porsche Design合作版本則會採用陶瓷背蓋設計。

Android哪裡贏iOS？ 網狂列優點：便宜就大勝了！

智慧型手機標新立異，有網友表示，兩大手機系統Android跟iOS不斷改進，Android有哪些特點超越iOS系統。其他網友則狂列優點，包括「可以插記憶卡」、「自訂桌布應用程式」、「有耳機孔」、「相機」、「充電速度」、「價格」，還有人說「你如果是Google重度用戶，軟體在Android上體驗好很多」。

三星將可能針對中國手機市場 提供專屬處理器產品

相關消息指稱，三星有可能針對中國市場需求打造專屬處理器產品，藉此對應vivo等手機品牌使用需求。

搭載新款Kirin處理器 華為確認Mate 40系列將在10月22日晚間揭曉

華為稍早透過微博證實，將在10月22日晚間8點舉辦線上發表活動，確定揭曉新款旗艦手機Mate 40系列。

與iPhone12對決？ 華為10月22日發布Mate 40

華為今（10）日宣布，將於22日發布新一代的Mate 40手機，發布會將以線上方式舉行。由於蘋果iPhone 12系列將...

舊換新購機方案將更名？蘋果在港註冊「iPhone for Life」商標

蘋果在今年4月於香港申請註冊「iPhone for Life」的名稱商標，未來或許會進一步應用在新款iPhone機種升級更新服務。

傳Qualcomm將推出自有遊戲手機品牌 首波產品攜手華碩

在打造多款高階旗艦處理器產品後，Qualcomm傳出有可能宣布推出自有遊戲手機品牌，同時首波產品將再次與華碩深入合作。

出意外、掉手機都有用！急診護理師呼籲趕快啟用「手機內建功能」

人生中難免會遇到緊急狀況，若不幸發生事故昏迷，身上又沒有聯繫資料，警消醫護也很難立刻通知家屬，一名急診護理師就呼籲大家，可以利用手機內建的「醫療卡」功能建立緊急聯絡資料，方便緊急狀況時找能第一時間聯絡到家屬，實用功能立刻被眾人讚賞「馬上設定」。

HTC也要出摺疊機？類似三星的Galaxy Z Flip 專利照片曝光

現在許多大廠都加入的摺疊手機戰場，例如已經在摺疊機上做出心得的三星，還有 Razer、Lenovo、華為、TCL 等等，現在 HTC 也要加入戰局！

熱門新聞

蘋果發表會重點整理／海軍藍等多色iPhone 12系列 售價、規格、預訂日全曝光

要買哪一款？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家

崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：全面停止活動3天

iPhone 12系列比一比／iPhone 12、Mini、Pro與Pro Max怎麼選？關鍵在這些細節

蘋果發表會前再爆料！iPhone 12 Mini藍色、紅色、綠色、黑色和白色搶先看

蘋果發表iPhone 12系列手機 看這兩大亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。