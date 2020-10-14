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realme Q2系列拉低5G連網手機價位帶 將釋出新版操作介面

聯合新聞網 / 楊又肇

realme在稍早舉辦的線上發表活動裡，宣布推出新款realme Q2系列手機，並且公佈基於Android 11作業系統的realme UI 2.0，預計先開放realme X50 Pro、realme X7 Pro與realme X2 Pro等機種測試。

此次公佈的realme Q2系列手機，分別包含realme Q2、realme Q2i與realme Q2 Pro，其中realme Q2i採用6.5吋螢幕與聯發科天璣720處理器，並且搭載4GB記憶體與128GB儲存容量，另外則搭配5000mAh電池電量，預計在10月21日開放預訂。

而建議售價則將以人民幣998元價格銷售，而此次一同推出的realme Q2與realme Q2 Pro，則預計以人民幣119元與1599元價格銷售，realme同時標榜自己成為第一家推出低於人民幣1000元價位的5G連網手機業者，並且在5G連網手機產品對應完整硬體規格需求，甚至預期將能加快5G連網手機普及化。

在此之前，realme已經表示將在中國境內全面推行5G連網手機產品，僅在海外地區維持提供4G連網手機，而此次在中國市場宣布推出的三款5G連網手機，將進一步讓5G連網手機價位往下探。

另外，realme此次也宣布推出基於Android 11作業系統的realme UI 2.0，除了提昇整體操作流暢度之外，更強調在螢幕黑暗模式加入多級切換模式，讓使用者能在不同時間使用適合眼睛觀看的顯示模式，同時也強調增加更多客製化自訂功能。

新版realme UI 2.0將先開放realme X50 Pro、realme X7 Pro與realme X2 Pro等機種測試，之後則會支援更多realme手機使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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