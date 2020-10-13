Google解釋在Pixel 5加入超廣角鏡頭 是因為軟體技術無法實現

在Pixel 5、Pixel 4a 5G版本，以及NEST Audio即將由台灣大哥大正式宣布於10月15日開放銷售消息前，Google台灣硬體副總裁彭昱鈞，以及Google Nest亞太區專案經理李宛珣進一步說明此次即將在台上市產品細節。

針對此次推出的Pixel 5、Pixel 4a 5G版本，彭昱鈞表示加上稍早前推出的Pixel 4a，其實形成在不同價格帶吸引不同使用需求的產品定位區隔，但三款手機同樣均以親民價格讓使用者體驗完整Google服務的特色打造。

而此次首度加入超廣角鏡頭，並且藉由人工智慧技術應用修正影像形變問題，彭昱鈞也說明確實看見過去藉由軟體技術無法對應超廣角拍攝使用需求，因此藉由增加超廣角鏡頭彌補過往短缺部分。

至於考量成本等因素，因而取消使用的Pixel Neural Core設計，彭昱鈞解釋如同去年在Pixel 3a系列設計得到結果，藉由軟體搭配一般硬體運算效能，實際上也能獲得貼近的夜視拍攝成果，因此在今年推出機種也採取相同作法，只是在軟體技術上做了調整，並且搭配Qualcomm新款處理器運算效能獲取更好夜視拍攝效率。

另外，對於今年最高僅採用Snapdragon 765G處理器的設計，彭昱鈞表示確實今年在新機設計採取以親民價位提供更好使用體驗的策略，因此在硬體效能採用符合多數使用需求規格設計理念，同時也強調此次採用處理器規格，實際上也屬於高階旗艦等級，因此將能對應諸多手機操作效能表現。

但未來Pixel系列手機是否都會朝此設計方向發展，彭昱鈞在問答中並未具體回應。

在此次說明中，同時也說明新款NEST Audio同樣採用親民價位、對應更好使用體驗的設計理念，同時也與Pixel系列機種一樣採用高度回收材質打造，藉此呼應環保議題。

與Pixel系列手機一樣，李宛珣表示目前NEST系列產品在台灣地區也有團隊建置，同時在此次打造的NEST新品中，一樣也由台灣團隊投入軟體項目研發。不過，在新版Google Assistant數位助理服務應用發展，以及未來是否針對台灣地區提供更進一步在地化設計，暫時也還沒有答案。

先前與Pixel 5、Pixel 4a 5G版本，以及NEST Audio一同推出的Chromecast with Google TV，目前暫時也還沒有引進台灣市場計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》