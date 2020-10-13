配件商公佈華為Mate 40系列外觀 配色可能增加黃色與綠色
華為日前預告將在10月22日揭曉旗下新款旗艦手機Mate 40系列後，中國配件廠商邦克仕 (Benks)接續預告將推出對應Mate 40系列保護殼配件，其中也透露Mate 40系列外觀設計，而相關消息則指稱Mate 40系列將推出亮黑色、宇宙銀、珍珠白，以及新添加的綠色與黃色選項，至於與Porsche Design合作版本則會採用陶瓷背蓋設計。
依照邦克仕釋出圖像顯示，Mate 40系列外觀在正面依然採用左上角開孔設計，並且納入兩組視訊鏡頭，背面則維持圓底、四鏡頭矩陣排列，但補光燈將額外配置在機身側面。
沒意外的話，Mate 40系列將比照P40系列推出三種機型，分別是標準版Mate 40、高階版Mate 40 Pro，以及更高階定位的Mate 40 Pro+，另外則會推出Porsche Design合作版本。
而處理器則預期採用由台積電5nm製程代工，同時也將成為海思半導體現階段最後一款自製處理器的Kirin 9000系列 (或是1000系列)，其他部分則預期會在相機功能再次做提昇。
至於顏色方面，目前已經傳出Mate 40系列將提供亮黑色、宇宙銀、珍珠白，以及新添加的綠色與黃色選項，Porsche Design合作版本則會採用陶瓷背蓋設計，但預期高階版本也會加入陶瓷背蓋選項，但不確定是否會推出皮革背蓋版本。
作業系統方面應該還是會維持採用Android作業系統，但僅搭載華為旗下HMS服務與EMUI 11版本，因此海外銷售版本依然無法使用Google Play Store等Google提供服務，同時華為先前也透露未來新款手機將可升級採用鴻蒙作業系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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