Android哪裡贏iOS？ 網狂列優點：便宜就大勝了！

智慧型手機標新立異，有網友表示，兩大手機系統Android跟iOS不斷改進，Android有哪些特點超越iOS系統。其他網友則狂列優點，包括「可以插記憶卡」、「自訂桌布應用程式」、「有耳機孔」、「相機」、「充電速度」、「價格」，還有人說「你如果是Google重度用戶，軟體在Android上體驗好很多」。

有網友在PTT發文詢問，「Android跟iOS 都出現很久了，雖然說一開始各有優缺點，但應該都一直有在改進，不曉得Android現在有什麼功能是贏iPhone的嗎？」

其他網友則紛紛列出Android系統優點，包括「可以插記憶卡」、「可以改機啊」、「有耳機孔」、「螢幕解析度高」、「光是傳檔案不用經過iTunes就方便超多了」、「便宜就大勝了」、「遊戲課金不用加10％」、「iOS一直在致敬安卓，例如可客製桌面和widgets」、「傳檔案就完爆了好嗎？」

不過還是有人偏好iOS系統，留言「光是安卓這兩個字就先輸一半」、「相機問題其實很多，拍照很慢」、「習慣用iOS了」、「還是覺得iOS用起來比較順」。