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三星將可能針對中國手機市場 提供專屬處理器產品

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，三星有可能針對中國市場需求打造專屬處理器產品，藉此對應vivo等手機品牌使用需求。

在此之前，三星其實就曾與魅族合作提供Exynos系列處理器，而在去年底也與vivo合作提供Exynos 980處理器，並且應用在vivo X30 5G手機

而近期消息則指稱三星計畫打造新款Exynos 1000系列處理器，將鎖定中國市場使用需求設計，首款Exynos 1080處理器預計會在明年初推出，同時不會用於三星本身產品，而僅提供中國手機品牌使用。

過去以來，雖然三星持續致力研發自有處理器產品，但考量網路頻段支援與設備相容問題，在部分市場如美國、中國仍維持與Qualcomm合作，而在南韓等市場則採用Exynos系列處理器為主。

不過，由於Qualcomm近年在處理器產品效能表現有明顯提昇，同時也憑藉自身5G連網技術獲取不少市場訂單，就連過去持續引進Exynos處理器版本機種的台灣市場，目前也均調整引進採用Qualcomm處理器版本。

至於此次傳出將針對中國市場提供專屬Exynos處理器，暫時還沒有更具體細節透露，同時三星也未對此作任何回應。就市場傳聞說法，未來三星將針對中國市場提供Exynos 1000系列處理器，而Exynos 2000系列則預期會應用在國際市場。

同時，先前三星已經表明將放棄客製化核心架構設計策略，未來將轉向使用Arm半客製化設計方案，藉此確保核心運算效能能有效提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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