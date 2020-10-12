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搭載新款Kirin處理器 華為確認Mate 40系列將在10月22日晚間揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

華為稍早透過微博證實，將在10月22日晚間8點舉辦線上發表活動，確定揭曉新款旗艦手機Mate 40系列。

若沒意外的話，Mate 40系列將會搭載華為目前最後一款自製處理器－Kirin 9000系列 (或Kirin 1000系列)，將以台積電5nm製程技術打造，另外也預期再次提昇相機拍攝效果。而作業系統部分，預期還是維持採用Android作業系統，但是採用華為自有HMS服務，同時未來也預期能更新使用華為預計開放用於手機產品的鴻蒙作業系統。

不過，具體細節依然要等華為公布才能確認。而從線上發表會時間來看，顯然華為此次將會透過此次線上發表會同步向全球市場揭曉此款新機，不會像過往區分國際發表會與中國境內發表活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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