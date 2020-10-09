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傳Qualcomm將推出自有遊戲手機品牌 首波產品攜手華碩

聯合新聞網 / 楊又肇

在打造多款高階旗艦處理器產品後，Qualcomm傳出有可能宣布推出自有遊戲手機品牌，同時首波產品將再次與華碩深入合作。

Qualcomm早在先前就已經提出Elite Gaming品牌，主要用於採用旗下處理器產品與遊戲相關API資源的手機產品設計，而此次傳出將推出自有遊戲手機品牌，不確定是否確實將打造自有品牌手機產品，或是進一步提供市場上使用Snapdragon處理器的遊戲手機參考設計規範。

同時，Qualcomm也並非首次與華碩合作，例如過去就曾與華碩率先合作Snapdragon 855+處理器，今年也宣布與華碩合作Snapdragon 865+處理器，並且應用在華碩旗下ROG Phone系列機種。而Qualcomm過去也率先與華碩合作採用Snapdraogn 835處理器的常時連網筆電，顯示雙方目前有相當深厚合作關係。

目前Qualcomm已經確定在12月1日到2日間舉辦線上版Snapdragon技術大會，預期將揭曉新款旗艦處理器Snapdragon 875處理器，同時也可能連帶揭曉新款中階旗艦處理器，以及對應筆電使用產品。

在設計部分，預期Snapdragon 875處理器將會導入Arm今年提出的Cortex-X1 CPU設計，藉此強化過往在CPU核心採用的Prime Core設計模式，並且搭配今年Arm同步推出的Cortex-A78 CPU，其中預期也會採用Qualcomm自有客製化架構設計。

除此之外，市場也傳出Qualcomm計畫同步推出Snapdragon 875簡化版設計，藉此對應高階旗艦機種更多元畫分需求，意味日後將使高階旗艦機種能區分更多使用級別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Qualcomm 手機 華碩 ROG Phone

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