舊換新購機方案將更名？蘋果在港註冊「iPhone for Life」商標

蘋果在今年4月於香港申請註冊「iPhone for Life」的名稱商標，未來或許會進一步應用在新款iPhone機種升級更新服務。

依照Patently Apple網站說明，蘋果在今年4月於香港申請此項名稱商標編號為305380876，並且列為包含零售通路服務等的35類項目，以及包含金融相關的36類項目。

同時，蘋果過去其實已經在與阿聯酋電信 (etisalat)、金融集團墨西哥國家銀行 (citibanamex)等業者合作分期購買iPhone方案中，就曾使用「iPhone for Life」標語，因此在香港地區申請註冊此名稱商標，顯然是為了避免被他人搶註，另一方面也可能代表日後將會進一步推廣分期購機方案。

蘋果很早就在美國境內提供每年舊換新購機方案，讓使用者能分期方式購機，當新機推出後即可讓使用者以手上舊機折抵，並且以優惠價格換購新機。

不過，蘋果在自行推廣的舊換新方案仍維持「iPhone Upgrade Program」名稱，此次申請註冊「iPhone for Life」名稱商標，或許有可能未來將使舊換新購機方案名稱更換，但也有可能要求所有合作夥伴推行舊換新購機方案採用統一名稱，方便使用者識別，同時也能與蘋果本身提供方案做區隔。

蘋果預期會在下週公布新款iPhone消息，或許屆時也會有相關公布資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》