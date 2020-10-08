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出意外、掉手機都有用！急診護理師呼籲趕快啟用「手機內建功能」

聯合新聞網 / 綜合報導
急診護理師發文提醒民眾設定手機緊急聯絡資訊，以便發生意外時能協助聯絡家屬。 圖／PIXABAY
急診護理師發文提醒民眾設定手機緊急聯絡資訊，以便發生意外時能協助聯絡家屬。 圖／PIXABAY

人生中難免會遇到緊急狀況，若不幸發生事故昏迷，身上又沒有聯繫資料，警消醫護也很難立刻通知家屬，一名急診護理師就呼籲大家，可以利用手機內建的「醫療卡」功能建立緊急聯絡資料，方便緊急狀況時找能第一時間聯絡到家屬，實用功能立刻被眾人讚賞「馬上設定」。

一位急診護理師在Dcard發文表示，在工作時遇到多數急救、車禍的病人，入院時都無法立刻找到家屬，因此建議大家設定「醫療卡」（iPhone）或「緊急資訊」（android），讓其他人可以在不解鎖手機的情況下，得知家屬或緊急聯給人的聯繫方式，同時附上設定教學。她也很遺憾的表示，她遇過的病人中，幾乎沒有人使用此功能。

該文獲得不少回響，許多網友立刻就照教學設定完成，「希望我用不到，還是先設定了」、「原本以為沒什麼用，經過這篇文章長知識了，已馬上設定」、「真覺得這個大家都該設定，出意外時很好用」、「一知道有這個功能的時候我就立刻key上去了，寫的越詳細越能協助旁人在緊急的時候救你一命」，也有人證實該功能真的有用：「之前出了一場車禍，我直接當場昏迷送醫。到了醫院甦醒後，看著警察是拿著我的電話用醫療卡中的緊急聯絡人，撥電話給我的家人」。

另也有其他急診護理師回文說，遇到昏迷無意識的病人，第一時間就是要趕快找病人身上的證件或手機，聯絡家屬到院，過去iPhone手機還用home鍵，醫護人員可用病人手指試著解鎖，但自從home鍵取消後就很難聯絡到家屬，必須委託員警協尋。有網友也提到手機遺失時，警察也會試著打開醫療卡，通知家屬或朋友來領回手機，皆側面證實設定醫療卡的重要性。

iPhone手機設定方法：

設定→內建程式「健康」→「醫療卡」→設定資訊（記得設定分享在鎖定畫面）。

iPhone手機設定畫面。 圖／聯合新聞網
iPhone手機設定畫面。 圖／聯合新聞網

android手機設定方法：

設定→「使用者」或「隱私權」→緊急資訊（記得設定分享在鎖定畫面）。

sony手機設定畫面。 圖／聯合新聞網
sony手機設定畫面。 圖／聯合新聞網

hTC手機設定畫面。 圖／聯合新聞網
hTC手機設定畫面。 圖／聯合新聞網

設定完成後可由手機解鎖畫面左下方「緊急服務」進入。

iPhone手機鎖定畫面。 圖／聯合新聞網、Dcard
iPhone手機鎖定畫面。 圖／聯合新聞網、Dcard

android手機鎖定畫面。
android手機鎖定畫面。

護理師 醫護人員 iPhone Android

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