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HTC也要出摺疊機？類似三星的Galaxy Z Flip 專利照片曝光

聯合新聞網 / 電獺少女

大家都在摺疊機

現在許多大廠都加入的摺疊手機戰場，例如已經在摺疊機上做出心得的三星，還有 Razer、Lenovo、華為、TCL 等等，現在 HTC 也要加入戰局！

HTC 的摺疊手機專利，是在 2019 年向 WIPO 申請的，不過照片近期才曝光。HTC 的摺疊手機類似於三星 Galaxy Z Flip，是復古貝殼機的感覺，但是跟 Z Flip 不同的地方在於，HTC 摺疊機是螢幕向外摺，原本直立的螢幕會變成兩小塊螢幕。

從照片上來看 HTC 摺疊機身側邊還有特殊的金屬邊框，整體是比較方正的，中間還有特別突出的支撐關節，據說是為了讓機身在彎曲的時候，可以較不會受到損害，也能降低柔性螢幕的摺痕。

莫娜覺得 HTC 摺疊機，比較像是華為 Mate X 的路線，只不過摺起來的樣子是類似於 Galaxy Z Flip，也算是蠻特別的啦。大家比較喜歡哪種類型的摺疊手機呢？

（新聞來源：LetsGoDigital

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 HTC 摺疊手機

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