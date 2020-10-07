聽新聞
test
0:00 / 0:00
HTC也要出摺疊機？類似三星的Galaxy Z Flip 專利照片曝光
大家都在摺疊機
現在許多大廠都加入的摺疊手機戰場，例如已經在摺疊機上做出心得的三星，還有 Razer、Lenovo、華為、TCL 等等，現在 HTC 也要加入戰局！
HTC 的摺疊手機專利，是在 2019 年向 WIPO 申請的，不過照片近期才曝光。HTC 的摺疊手機類似於三星 Galaxy Z Flip，是復古貝殼機的感覺，但是跟 Z Flip 不同的地方在於，HTC 摺疊機是螢幕向外摺，原本直立的螢幕會變成兩小塊螢幕。
從照片上來看 HTC 摺疊機身側邊還有特殊的金屬邊框，整體是比較方正的，中間還有特別突出的支撐關節，據說是為了讓機身在彎曲的時候，可以較不會受到損害，也能降低柔性螢幕的摺痕。
莫娜覺得 HTC 摺疊機，比較像是華為 Mate X 的路線，只不過摺起來的樣子是類似於 Galaxy Z Flip，也算是蠻特別的啦。大家比較喜歡哪種類型的摺疊手機呢？
（新聞來源：LetsGoDigital）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言