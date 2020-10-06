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皺眉頭不見了！Apple悄悄把戴口罩emoji改成笑臉

聯合新聞網 / INSIDE

Emoji 更新了！不只是生病了才要戴口罩疫情下戴口罩更是防疫重點之一，戴口罩的表情也從苦瓜臉變成了笑臉。

也許是想鼓勵疫情之中不是只有生病的人要戴口罩， Apple 默默將原本愁容滿面的「戴口罩」表情符號 emoji 改成了笑臉。

專門紀錄歷代各品牌 emoji 符號的 Emojipedia 發現，Apple 在最新版 iOS 14.2 的表情符號組中默默將戴口罩的臉改成了笑臉，就像在原本的微笑符號加上了口罩，而原本戴口罩的符號是像是病容的愁眉苦臉。

隨著 2020 年全球疫情陰霾籠罩，已經有不少人提出 emoji 更新，Unicode 聯盟已經通過例如兩眼發昏、疲勞嘆氣、烏雲滿面、火燒心等表情符號修改案，不過大部分要 2021 年才會正式釋出。

相較之下，Apple 的口罩 emoji 算是比較早推出的更新，但其實三星更領先一步，早在今年 3 月就發表新的口罩表情，從流汗的愁容改成露出微笑的雙眼。

Apple 的新口罩表情符號預計會隨著秋季 iOS 14.2 更新一起推送。

《本文作者，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 疫情 Apple Emoji iOS 14

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