Pixel 5不再搭載Pixel Neural Core處理器 但依然不影響夜視等拍攝功能

在Google日前宣佈推出的新款Pixel 5，除了取消使用Soli雷達技術，因此少了能精準識別臉部與手勢動作的Motion Sense功能，其實也少了過去以來持續應用在Pixel系列主流機種的Pixel Neural Core處理器，意味Pixel 5在拍照功能完全仰賴硬體效能與軟體運算模式。

在Pixel 4系列搭載的Pixel Neural Core處理器，更早之前則是以Pixel Visual Core名稱，從Pixel 2系列機種開始採用，讓手機拍攝功能能藉由獨立運作的人工智慧處理器提昇處理效率。

不過，從Pixel 3a到Pixel 4a系列，Google均強調在沒有特定硬體搭配運作之下，依然可實現夜視、高解析變焦、即時HDR+、絕佳鏡頭、肖像模式、雙重曝光控制等拍攝功能，意味即便不依靠Pixel Neural Core處理器協同處理運算，依然可以藉由手機主要處理器完成操作。

而若從Pixel 5、Pixel 4a 5G版本均採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，稍早推出的Pixel 4a則是採用Snapdragon 730G處理器，硬體架構上則可藉由Qualcomm提出的Snapdragon AI Engine (Snapdragon AIE)架構設計，透過CPU、GPU與DSP等運算元件配合軟體運算方式實現人工智慧運算需求，因此在設計上理論也能以軟體定義硬體運算方式，達成Pixel Neural Core處理器應用等同效果。

在Pixel 3a與Pixel 4a系列裡，Google顯然已經證明即便未採用Pixel Neural Core處理器，依然可以實現等同Pixel系列一樣的拍攝效果，雖然可能會耗損部分主要處理器運算效能，但這部份卻能藉由處理器每年因製程、設計等精進補足，使得運算效率也有提昇。

加上今年推出的Pixel 5便定位在將5G網路功能帶給更多使用者，因此採用相對中階的處理器規格，同時售價也調整為699美元，台灣地區售價甚至控制在新台幣18990元，因取消搭載Pixel Neural Core處理器，另一方面也取消搭載Soli雷達技術，某種程度顯然是為了控制成本，並且精簡非必要設計。

但如同Google說明不會放棄Soli雷達技術，只是未來可能會將此項技術集中應用在物聯網裝置，而可能不是手機產品，未來應該也不會放棄Pixel Neural Core處理器，但有可能會轉向使用在其他產品，或是進一步將Pixel Neural Core處理器的設計，轉由其他方式替代。

同時從另一個角度來看，更意味Google將使Pixel系列更能反應新版Android作業系統應用可能性，藉由減少搭配特定專屬硬體才能實現的操作功能，讓更多OEM業者也能讓旗下裝置導入完整Android作業系統使用體驗，而非只是讓特定功能由Pixel系列機種獨佔。

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