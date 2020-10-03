售價多100美元！美國Verizon銷售的白色Pixel 4a 5G UW 將支援毫米波連接

除了揭曉新款Pixel 5與Pixel 4a 5G版本，Google實際上還與美國電信業者獨家合作推出支援毫米波 (mmWave)的Pixel 4a 5G UW版本，同時將以白色外觀作為區隔，只是建議售價也相對增加100美元，將以599美元建議售價銷售，同樣會在11月上市。

由於目前美國境內僅Verizon提供毫米波頻段連接服務，因此先前由Verizon銷售的三星Galaxy S20系列，以及Sony Mobile推出的Xperia 1 II均加入支援毫米波連接功能，並且可配合Verizon提供毫米波連接資源高速上網。

而此次將由Verizon銷售的Pixel 4a 5G UW版本同樣也加入支援毫米波連接規格，並且以白色外觀作為區隔，但也因為增加毫米波連接設計，使得整體售價增加至599美元。

Verizon預計在10月29日開放預購Pixel 4a 5G UW版本，實際上市時間則是11月19日。

至於同樣由Verizon銷售的Pixel 5，則一樣也支援毫米波連接，但建議售價則維持在699美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》