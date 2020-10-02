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這項「黑科技」只有Google做到！Pixel 5 5G旗艦手機4大重點整理

聯合新聞網 / teXch

10月1日中秋節凌晨，Google 舉行了一年一度的秋季發表會，除了推出多款新品以外，最重要的是推出發表Pixel 5Pixel 4a 兩款搭載最新 5G 網路手機。Pixel 5 作為 Google 年度旗艦手機，今年不僅僅將價格調降，同時也取消 Pixel 5 XL 大尺寸版本，10月15日起即可在各電商平台購買到。

金屬外殼也能無線充電

智慧型手機發展多年下來，無線充電與金屬外殼至今仍無法並存。標榜使用100％再生鋁合金材質的 Pixel，發表會上不僅說明支援 qi無線充電，同時還能為真無線藍牙耳機提供反向無線充電( 如上圖 )。根據國外媒體證實，Pixel 5 在鋁合金的手機背蓋上裁出多個物理切口，並用一種新的 Bio-resin 的材料技術填補在切口上，確保外觀與鋁合金一致的同時，也能實現無線充電。

價格不增反減？

Google 從過去至今一直在硬體上都採取較保守的策略，各家廠商都推出三鏡頭、四鏡頭的同時，Pixel 依然堅持自我最多給予雙鏡頭，以至於過去幾代 Pixel 都給人「 高價低配 」的感覺。原以為搭載最新 5G 網路技術 Pixel 5 會漲價不少，實際公佈價格後卻降低不少價格。

主要原因是 Pixel 5 一改過去使用當年最高階 SnapDragone 8 系列晶片，將核心處理器更換為中階 SnapDragone 765 5G晶片，雖然省下不少成本，但對於這個價位的手機來說，使用這款晶片作為核心處理器，在2020年被接受的意願都相當低。

相機出色、但存在遺憾

Google 在 Pixel 5 上配備了使用多年的 1200 萬像素 IMX363 傳感器，搭配 1600 萬像素的超廣角鏡頭。主要提升人像拍攝及手機錄影能力，在錄影規格上更是首次達到 4K60fps，讓後期製作上有更多修正空間。加入廣角鏡頭的代價，即是要犧牲原有的長焦鏡頭，想要看到 廣角+長焦 同時並存的 Pixel，只能期待下一隻 Pixel 6了。

拍攝效果一直都是 Pixel 的強項，Pixel 5新增了 Portrait Light 功能，可以在人像模式的照片上，透過自己對光源的調整，讓整體畫面看起來更加立體。另外也內建 HDR+ 拍攝模式，透過捕捉高低曝光的Frame，讓實際拍攝更加還原真實現場。

體積小巧、重量超輕

Pixel 5 機身尺寸與重量上，是筆者認為 2020 年僅次於 iPhone SE 以外體積與重量控制最優秀的手機。4000mAh 的電池加上無線充電線圈，還能將手機重量控制在 151 公克，對於喜歡長時間握持手機的小手族群

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Google Pixel 4a Pixel 5 反向充電

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