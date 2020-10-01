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他好奇大家手機用多久會換新？ 留言意外曝這支用最久

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇大家的手機都會用多久才更換？貼文引來許多人熱烈討論。路透資料照片
一名網友好奇大家的手機都會用多久才更換？貼文引來許多人熱烈討論。路透資料照片

手機越來越普及，現在幾乎人手一機，而且手機功能越來越多樣，價格也不便宜，即使如此，還是有不少人換機的頻率很高，尤其每當iPhone發表新機時，更吸引許多人考慮更換。就有網友發文好奇地詢問鄉民們，「大家手機平均都用多久換新？

原PO在PTT寫道自己正在使用iPhone 7，這款手機是2016年發表的，從買來到現在也用了好幾年感覺差不多了，因此目前正在等待10月份蘋果發表的iPhone 12系列手機，希望價格不會太貴。不過原PO也好奇一支手機平均用多久才會換？於是想問問其他鄉民們的經驗，看看大家平均用多久才會更換新手機。

貼文一出引來許多網友熱烈討論，多數人都表示自己的手機大多2到3年左右就會更換，「2年，零元機用到約到期就換」、「身邊用IOS的大多用超過3年」、「我之前大概2年換一支，iPhone的話會使用超過2年」、「2年多3年，最近也在看新機」、「3年，中間最多換一次電池」、「2-3年差不多吧，其實2-3年硬體就追不上軟體更新速度了」。

還有網友的手機比較耐用，「Note2用5年左右，8 Plus用3年了感覺會走上它老前輩的路」、「上一台SE用4年，希望手上的新SE可以撐更久」、「用到壞大概4年5年」、「note 4用到現在快要6年，電池換過3顆」。

當中還有人透露仍在使用2014年發表的iPhone 6，「強者我朋友還在用iPhone 6」、「i6從2015.6用到2019.11」、「i6擋4年」、「i6已經6年了」、「2014年首發的iPhone6用到現在」。

iPhone 手機 PTT

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