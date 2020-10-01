快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iOS 14.2測試版本編碼內容 暗示iPhone 12將取消提供耳機配件

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早針對開發者釋出iOS 14.2測試版本作業系統更新，除了改進系統問題、強化介面設計，在相關編碼內容中更透露接下來即將推出的新款iPhone 12將不再隨盒提供耳機配件

依照MacRumors網站指出，iOS 14.2測試版本編碼內容中，將原本包含「隨附耳機 (supplied headphones)」描述內容調整為「耳機 (headphones)」，似乎暗示新款iPhone 12將不再提供耳機配件。

先前就有不少消息指出蘋果計畫在iPhone 12原廠盒裝取消提供USB充電器，以及過往都會提供的耳機配件，除了進一步降低生產成本，同時也能讓盒裝尺寸進一步縮減，藉此呼應本身致力環保作法。

就先前看法，由於許多人使用iPhone產品時，多半會搭配其他耳機配件，或是透過其他充電方式補充手機電力，因此隨盒附贈的耳機配件、USB充電器往往形成浪費，加上此類配件重複使用率相當高，使得蘋果計畫在即將推出的新款iPhone 12取消提供這兩項配件，藉此讓新機盒裝佔用體積縮減，同時也能精簡運送成本，進而減少運送過程產生碳排放比例。

從稍早開放銷售的Apple Watch series 6已經確定不再提供USB充電器，幾乎可以確定新款iPhone 12也會跟進取消提供，甚至取消提供耳機配件。

而近期也有消息指稱蘋果計畫提供新款以編織材質包覆的USB-C to Lightning連接線，但不確定是否會隨盒提供，或是採額外銷售方式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放

延伸閱讀

iOS 14.2證實：iPhone 12將不再提供EarPods耳機

傳鄭州廠要求員工取消中秋休假趕工iPhone 鴻海：不實消息

iPhone 12快來了 鴻海領先蘋概雙王站上月線

5.5萬元 最貴iPhone來了

相關新聞

他好奇大家手機用多久會換新？ 留言意外曝這支用最久

手機越來越普及，現在幾乎人手一機，而且手機功能越來越多樣，價格也不便宜，即使如此，還是有不少人換機的頻率很高，尤其每當iPhone發表新機時，更吸引許多人考慮更換。就有網友發文好奇地詢問鄉民們，「大家手機平均都用多久換新？」

Google Pixel 5、Nest Audio即日起預購 10月15日開賣

Google稍早舉辦了「Launch Night In」硬體產品全球線上發表會，亮相了多款全新硬體產品，包括很快就會在台...

iOS 14.2測試版本編碼內容 暗示iPhone 12將取消提供耳機配件

蘋果稍早針對開發者釋出iOS 14.2測試版本作業系統更新，除了改進系統問題、強化介面設計，在相關編碼內容中更透露接下來即將推出的新款iPhone 12將不再隨盒提供耳機配件。

Pixel 5、Pixel 4a 5G版本揭曉 終於加入超廣角鏡頭

在先前有不少價格消息提前曝光後，Google在「Launch Night in」線上發表活動正式揭曉Pixel 5與Pixel 4a 5G版本，同時也確定兩款手機均搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，以及相同規格設計的相機規格設計，甚至也終於在主相機加入超廣角鏡頭規格。

Google首推5G智慧手機 電力使用效率提升

Google今天舉辦硬體產品線上發表會，首度推出支援5G的Pixel系列智慧手機Pixel 4a 5G版、Pixel 5...

iOS 14.2證實：iPhone 12將不再提供EarPods耳機

美國 Apple 公司在這個月 18 號發布了 iOS 14.2 第一個 beta 測試版中，在今天發布給開發者下載的 iOS 14.2 beta 2 版，其中有一段代碼文字再次確認， iPhone 12 將不會提供 EarPods 有線耳機。

疑提前曝光！momo購物網公布Pixel 5、Pixel 4a 5G版本規格與售價

繼稍早日本Google官方Twitter透露「提前」透露即將公布的Pixel 5售價後，台灣momo購物網站也提前公布Pixel 5售價，確定將以為新台幣18990元價格銷售，同時也同步公布Pixel 4a 5G版本售價為新台幣15990元。

Google高階Pixel 5手機 傳今年生產目標不到1百萬支

日經新聞報導，Google將發表的年度旗艦新款智慧手機Pixel 5，計劃只生產不到1百萬支，顯示疫情未明顯緩和的市場條...

5G手機價格親民化 刺激升級潮

5G開台已滿3個月，支援的手機數量也從3款躍升為20款以上，且隨著宏達電、中系品牌、歐美血統的Nokia等相繼推出中階新...

攜手007！Nokia 8.3 5G連同入門機種Nokia 3.4一同登台

HMD Global今日 (9/29)宣布正式在台推出上半年揭曉，並且與007系列電影《生死交戰 (No Time to Die)》合作的Nokia 8.3 5G，以及近日對外揭曉的入門機種Nokia 3.4。

就是要紅！三星Note20、Galaxy Buds Live絕美紅色登台

紅色不僅討喜，更具有時尚氣勢，Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列、Samsung Galaxy B...

vivo在台推平價5G手機vivo X50e 1.4萬元有找

vivo繼9月推出首款搭載「微雲台影像系統」的X50系列5G手機創下銷售佳績外，今（29）日宣布，10月1日將推出另一款...

熱門新聞

他好奇大家手機用多久會換新？ 留言意外曝這支用最久

Google Pixel 5、Nest Audio即日起預購 10月15日開賣

iOS 14.2證實：iPhone 12將不再提供EarPods耳機

Netflix取代Google拿下冠軍寶座！2020科技人才最嚮往這十家公司

Google首推5G智慧手機 電力使用效率提升

iOS 14.2測試版本編碼內容 暗示iPhone 12將取消提供耳機配件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。