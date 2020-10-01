iOS 14.2測試版本編碼內容 暗示iPhone 12將取消提供耳機配件

蘋果稍早針對開發者釋出iOS 14.2測試版本作業系統更新，除了改進系統問題、強化介面設計，在相關編碼內容中更透露接下來即將推出的新款iPhone 12將不再隨盒提供耳機配件。

依照MacRumors網站指出，iOS 14.2測試版本編碼內容中，將原本包含「隨附耳機 (supplied headphones)」描述內容調整為「耳機 (headphones)」，似乎暗示新款iPhone 12將不再提供耳機配件。

先前就有不少消息指出蘋果計畫在iPhone 12原廠盒裝取消提供USB充電器，以及過往都會提供的耳機配件，除了進一步降低生產成本，同時也能讓盒裝尺寸進一步縮減，藉此呼應本身致力環保作法。

就先前看法，由於許多人使用iPhone產品時，多半會搭配其他耳機配件，或是透過其他充電方式補充手機電力，因此隨盒附贈的耳機配件、USB充電器往往形成浪費，加上此類配件重複使用率相當高，使得蘋果計畫在即將推出的新款iPhone 12取消提供這兩項配件，藉此讓新機盒裝佔用體積縮減，同時也能精簡運送成本，進而減少運送過程產生碳排放比例。

從稍早開放銷售的Apple Watch series 6已經確定不再提供USB充電器，幾乎可以確定新款iPhone 12也會跟進取消提供，甚至取消提供耳機配件。

而近期也有消息指稱蘋果計畫提供新款以編織材質包覆的USB-C to Lightning連接線，但不確定是否會隨盒提供，或是採額外銷售方式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》