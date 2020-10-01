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Pixel 5、Pixel 4a 5G版本揭曉 終於加入超廣角鏡頭

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有不少價格消息提前曝光後，Google在「Launch Night in」線上發表活動正式揭曉Pixel 5與Pixel 4a 5G版本，同時也確定兩款手機均搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，以及相同規格設計的相機規格設計，甚至也終於在主相機加入超廣角鏡頭規格。

相比過往推出的Pixel系列採用高階處理器設計，Google今年反而選擇採用中高階規格的Snapdragon 765G處理器，而非Qualcomm高階旗艦等級的Snapdragon 865處理器，顯然Google希望強化讓更多人能使用其便利功能服務，以及手機拍攝體驗，同時也能以更親民價格使用5G連網功能，藉此串接更多網路應用內容。

而就定位上來看，此次推出的Pixel 5整體規格與Pixel 4a 5G版本相當接近，甚至後者採用6.2吋螢幕還比前者的6吋設計還大一點，但前者擁有更高的畫面顯示更新率，因此在內容呈現也會相對穩定。

同時，為了進一步與先前已經進入市場銷售、採5.81吋螢幕設計的Pixel 4a做出區隔，除了加入支援5G連網功能，同時螢幕尺寸更大 (但一樣都是OLED螢幕)，Pixel 4a 5G版本採用容量更大電池設計，相機規格也採用與Pixel 5相同設計，額外增加一組超廣角鏡頭，並且增加但電影運鏡拍攝效果。

兩者相機規格均採用支援雙像素對焦 (Dual Pixel)的1220萬畫素主相機，而此次終於 從善如流地 加入1600萬畫素超廣角鏡頭，預期會藉由超高解像技術對應長焦拍攝需求，並且取代長焦鏡頭配置設計。

但在三款手機中，僅有Pixel 5支援Qi無線充電與IP68等級防水防塵設計，甚至支援反向無線電力分享功能，並且搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，Pixel 4a 5G版本與Pixel 4a則均保留3.5mm耳機孔，同時採用6GB記憶體設計，儲存容量則均提供128GB規格。

至於三款手機均採用左上角螢幕開孔設計，整體設計與使用體驗也相當一致，並且搭載Titan M安全晶片與Pixel Imprint指紋辨識器，不過只有Pixel 5額外提供灰綠色款式，其餘機種僅提供黑色。

在美國地區宣布上市消息後，台灣地區預期也會在近期內公布新機上市消息。

依照Google說明，Pixel 5預計從699美元起跳價格銷售，Pixel 4a 5G版本建議售價則從499美元起跳，而兩款手機在台灣地區建議售價則分別為新台幣18990元與15990元，同時將額外提供三個月的Stadia串流遊戲服務，以及YouTube Premium服務，另外則將加贈一年100GB容量的Google One儲存服務，更將提供Google Play Pass服務與Google Play Points點數回饋。

Google預計在今年10月15日率先在全球9個國家地區推出Pixel 5，而Pixel 4a 5G版本則預計在10月15日率先在日本市場推出，接著會在11月於全球8個國家地區開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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