iOS 14.2證實：iPhone 12將不再提供EarPods耳機

美國 Apple 公司在這個月 18 號發布了 iOS 14.2 第一個 beta 測試版中，在今天發布給開發者下載的 iOS 14.2 beta 2 版，其中有一段代碼文字再次確認， iPhone 12 將不會提供 EarPods 有線耳機。

iPhone 12 的包裝盒中不包含 EarPods

多個傳言一直聲稱，Apple 不會在 iPhone 12 包裝盒中包含充電器或 EarPods 耳機，在今年 Apple 從 Apple Watch 包裝盒中移除電源適配器後，這似乎更有可能。隨著今天面向開發者發布的 iOS 14.2 測試 2 版，Apple 已經給了我們一個暗示，即這些傳言都是真的。

iOS 在設定應用內有一個無線電頻率暴露的免責聲明，為用戶帶來了一些關於如何使用設備及其附帶配件的安全警告。 iOS 14.2 版本的這個文件只提到了「耳機」，而不是 「提供的耳機」，這表明 Apple 即將發布一款沒有配備 EarPods 的新 iPhone。

據傳支援 5G 讓 iPhone 12 的成本上揚，如果 iPhone 12 不再隨機附贈 EarPods 耳機售價可以更低。最近發布的 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 並未隨附充電器，而是隨附 USB 充電線。Apple 公司在其 9 月的活動中強調了這一點，以保護環境，聲稱大多數用戶已經擁有相容的充電器。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》