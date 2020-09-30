5G手機價格親民化 刺激升級潮

5G開台已滿3個月，支援的手機數量也從3款躍升為20款以上，且隨著宏達電、中系品牌、歐美血統的Nokia等相繼推出中階新機，力促5G手機價格親民化，均有助於推升5G升級潮。

5G時代來臨，手機市場競爭也越來越激烈，各家品牌新機交鋒，不過比起5G開台之初，僅有三星、Sony、LG等高價旗艦機可買，目前5G手機選擇大幅度增加。

中華電分享，5G開台滿3個月，支援的5G手機也從5款增加至24款，國際機構更測試台灣5G平均下載速度位居全球第4，可用率為全球第6，顯示台灣在5G開頭就寫下佳績。

HMD Global近期宣布首款5G手機Nokia 8.3 5G正式在台上市，Nokia 8.3 5G是全球首款支援5G全頻段的手機，更首次與007電影—「生死交戰」獨家聯名，以特務專用手機之姿登場。

Nokia 8.3 5G搭載高通765G處理器，首創獨家「劇院模式」特效拍攝功能，搭配蔡司光學認證四主鏡頭，讓消費者用手機也能拍出好萊塢等級的影片，建議售價新台幣1萬6990元，搶攻5G中高階換機潮。

vivo繼9月推出首款搭載「微雲台影像系統」的X50系列5G手機創下銷售佳績外，10月1日將推出另一款售價1萬3990元的5G新機vivo X50e。

vivo X50e採用「水滴」造型前鏡頭提升整體螢幕占比，背蓋為炫彩設計搭配菱形四鏡頭，搭配中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信和台灣之星指定方案0元起。

小米也預告將在台灣時間今天晚間8時舉辦線上發表會，預計推出「小米Mi 10T系列」新機，市場傳出小米將亮相兩款機種，分別為「小米10T 5G」以及「小米10T Pro 5G」，均搭載6.67吋FHD LCD 144Hz螢幕、8GBRAM、高通S865處理器、以及5000mAh容量電池與33W快充等。

隨著各大手機品牌搶推親民新機，加上10月將報到的iPhone 12新機系列，都有助於推升5G升級潮，業界預估，今年底電信三雄5G用戶都可望來到20萬、30萬戶以上。