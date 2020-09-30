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攜手007！Nokia 8.3 5G連同入門機種Nokia 3.4一同登台

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global今日 (9/29)宣布正式在台推出上半年揭曉，並且與007系列電影《生死交戰 (No Time to Die)》合作的Nokia 8.3 5G，以及近日對外揭曉的入門機種Nokia 3.4

其中，Nokia 8.3 5G是HMD Global旗下首款5G連網手機，並且強調採用全新天線設計，在5G連網效率將比其他手機快上15%。而Nokia 8.3 5G延續Nokia 7.2圓形鏡頭模組，螢幕採用6.81吋、解析度為2400 x 1080，以及開孔形式設計，並且支援PureDisplay顯示技術。

硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，台灣推行版本採用8GB記憶體及128GB儲存容量，相機鏡頭則採用2400萬畫素視訊鏡頭，以及搭載蔡司鏡片與PureView技術的6400萬畫素廣角鏡頭，以及包含1200萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與同為200萬畫素的微距鏡頭，電池容量則是4500mAh，支援18W有線快充。

此外，HMD Global更強調Nokia 8.3 5G依然維持Android One形式設計，因此標榜能享有2年保證的作業系統升級，以及3年的每月安全更新，預期將能從現有Android 10升級至Android 12。

而在台售價部分，原本Nokia 8.3 5G在全球市場以649歐元價格銷售，但在台灣地區將會以新台幣16990元價格銷售，並且加贈半年100GB的Google One會員資格，恰好也平衡較晚在台上市情況，並且加強後續銷售吸引力道。

此次同步在台推出的Nokia 3.4則採用6.39吋、HD+解析度螢幕，處理器為Snapdragon 460，作業系統同樣支援更新至Android 11，或是接下來的Android 12，電池續航力則可達兩天左右。

Nokia 3.4 預計在10月底在台上市，分別推出驚碳黑、驚冰藍、驚幻紫三款配色，記憶體採3GB容量設計，而儲存空間則為64GB，但目前尚未確認具體售價。

另一方面，先前HMD Global透露在全球市場提供使用的漫遊上網服務HMD Connect，甚至後續也推出針對商用需求的HMD Connect Pro版本，目前則還在規劃是否引進台灣市場，暫時還沒有具體消息。

Nokia 8.3 5G：

Nokia 3.4：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nokia 5G

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