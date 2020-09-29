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官方推特誤傳預購網址 Google新機Pixel 5售價曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
外媒爆料，Pixel 5將有黑、綠兩色。 圖擷自9to5google
外媒爆料，Pixel 5將有黑、綠兩色。 圖擷自9to5google

隨著蘋果秋季發表會結束，Google將於台灣時間10月1日凌晨兩點，舉行線上秋季發表會，官方發出邀請函，預計新的智慧音箱以及新的Pixel 5手機，不過日前Googlel在官方推特上釋出宣傳片，無意間貼出預購網址，雖然網址目前已被移除，不過網友也看到Pixel 5預計定價為74,800日幣（約新台幣20,400元）。

此次Google新機將發表兩款5G手機，分為為Pixel 5與Pixel 4a 5G，根據外媒報導，Pixel 5共有黑、綠兩種顏色款式，使用Snapdragon 765G處理器，因此價格不貴但能支援5G網路，具有8GB RAM和128GB存儲空間，電池容量4080mAh，正面鏡頭採用挖孔設計，鏡頭1220萬畫素和1600萬的超廣角鏡頭（OIS + EIS 防手震）。

而其中的插曲，就是Google在官方推特上釋出宣傳片，疑似誤植Pixel 5預購網址，讓眼尖網友看到售價為74,800日幣（約新台幣20,400元），這比之前Pixel 4 售價 89,980 日圓還便宜，更加吸引想入手5G手機的人，究竟真正售價是多少，也只能等到發表會見真章。

Google官方推特上，不小心發出預購網址。圖擷自9to5google
Google官方推特上，不小心發出預購網址。圖擷自9to5google

不過，網友也在《批踢踢實業坊》上討論，「這樣的話，可能就是Pixel年度旗艦史上第一次，沒有用上S800系列」、「4a 5G也可能用765啊，可能省在單鏡頭和塑膠機背吧」、「Pixel是拿來拍照的，性能夠用就好了」、「用765真的是正確的策略」、「重點還是得看價格，價格像4a這樣親民就很棒」。

Google Pixel 5 5G PTT

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