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蘋果新款USB-C對Lightning連接線 同樣採用台灣力麗Ecoya環保纖維

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自@laobaiTD Twitter頁面)
(圖／擷自@laobaiTD Twitter頁面)

先前就有不少消息指稱，蘋果將在新款iPhone 12盒裝取消提供USB充電配件與耳機配件，但取而代之地會提供以編織材質包覆、更耐用的USB-CLightning的連接線。而在稍早在Twitter頁面上曝光圖像，更顯示蘋果將會在新機推出後，開始採用全新連接線設計。

(圖／擷自@laobaiTD Twitter頁面)
(圖／擷自@laobaiTD Twitter頁面)

過去不少人對於Lightning線材的印象，應該是使用久了就容易因為橡膠披覆材質硬化而裂開，造成內部線路外露，或是因為橡膠材質造成線材纏繞等問題，使得坊間有不少業者開始採用編織材質作為外層披覆，減少線材外層裂開，藉此增加線材使用年限。

而蘋果接下來預計推出的新款USB-C對Lightning連接線，預期也會採用相似設計，同時在外層披露使用的編織材質，採用就是與HomePod智慧喇叭外層使用的Ecoya環保纖維材質，也就是由台灣紡織業者力麗紡織所提供產品。

相同材質，目前也應用在Google新款智慧喇叭Nest mini，以及包含Sony新款藍牙喇叭與小米在內業者製造產品。

依照力麗紡織先前說明，Ecoya材質為環保原液染色纖維，製造方式是將回收保特瓶切片溶解後重新造粒，並且在材質聚合之前就添加顏色成分，因此在後續抽紗過程就不需要重新染色，如此一來即可加快線材製作效率，同時也能降低原本後續染色流程，僅而達成環保與成本精簡效果。

由於採用環保素材製作，同時也能兼顧耐用特性，因此作為取代原本Lightning傳輸線披覆材質相當適合，同時也符合蘋果持續以來將產品包裝、配件與零件替換為環保材質的目標。

從近期Apple Watch series 6確定不再隨盒附上USB充電器的情況，顯然新款iPhone 12盒裝取消提供USB充電配件與耳機配件也會跟進相同作法，甚至先前也有消息指稱蘋果在新機盒裝將會採用更精簡設計，藉此減少新機運送過程所佔據空間，並且能以相同容積運送更多新款iPhone 12。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 USB-C Lightning Apple Watch 蘋果

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