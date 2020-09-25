超高CP值開箱實測！萬元realme X3搭載S855+處理器 四主鏡頭相機表現好嗎？

這個價格配 S855+ 處理器實在太香

一萬元能買到好手機嗎？Hanne 覺得可以！最近評測到 realme X3，搭載高通驍龍 855+ 處理器，效能不錯之外，鏡頭表現也很棒，旗艦機的規格卻只要新台幣 10,990 元～一起來看看 Hanne 這陣子跟它相處的心得吧！

外觀

外盒是 realme 代表色！超有活力的黃色上面印了大大的「X3」和 realme 品牌字樣，配件有充電器、Type-C 充電線和退卡針

Hanne 拿到的是北極白，另外還有冰川藍可以選擇，它的背蓋採用 3D 四曲面玻璃設計，是很有質感的霧面材質，閃著很溫潤的貝殼光，真的就是優雅溫潤高級，除了這幾個詞彙我已經想不到任何更好的詞去形容 X3 的北極白背蓋了 XD

Hanne 覺得 realme X3 握起來的感覺很棒，圓弧邊緣拿起來手感很好，而且是霧面材質所以完全不會沾染指紋，這點超棒的，因為是 6.6 吋螢幕所以機身滿大的，長度有 163.8mm 寬度 75.8mm，厚度是 8.9mm，雖然看起來很大但因為厚度和寬度很剛好，所以女生的手握起來也不會很吃力，要單手滑手機還是可以的～

螢幕的部分採用 6.6 吋 2400x1080 pixels 解析度的 FHD+ 螢幕，表面有覆蓋一層康寧第五代大猩猩玻璃和原廠保護貼，螢幕很耐刮，滑起來也很順，左上角有雙前置鏡頭，採用挖孔設計，所以沒有瀏海螢幕占比也來到 90.5%

螢幕顏色表現的話，Hanne 覺得 realme X3 的顯色比較偏冷也比較飽和一點點，支援 120Hz 螢幕更新率，一般都要旗艦等級的手機才會配備這麼高更新率的螢幕！但 realme X3 不到萬元就能擁有，實在太佛啦！亮度的部分，有 480 尼特峰值亮度，在太陽真的很大的地方會覺得有一點點不夠亮

手機右側是有指紋辨識功能的電源鍵，設計成有一點凹進去，而不是凸出來的按鍵，Hanne 覺得在抓手機的時候就可以順便解鎖滿方便的，而且解鎖速度也很快，另外也有支援臉部辨識解鎖

左側是上下獨立的音量鍵

上方有一個降噪麥克風

手機下方有 Type-C 充電孔、喇叭、SIM 卡插槽和麥克風孔

SIM 卡槽雖然只有單卡槽，但是雙面都可以放置 SIM 卡，不過 realme X3 並不支援使用 microSD 卡擴充的喔

使用體驗

realme X3 搭載 Android 10 作業系統、realmeUI 操作介面，配備高通驍龍 855+ 處理器、8GB RAM + 128GB ROM，支援 Wi-Fi 5、藍牙 5.0、NFC，不得不說一下，一般這樣價位的手機多半是配備高通驍龍 7 系列，realme X3 卻用上了去年下半年的旗艦級處理器，CP 值實在太高！Hanne 覺得使用體驗很好，玩遊戲、開啟 App 等等都很順暢，另外 realme X3 採用了全新水冷散熱技術，可以覆蓋核心發熱源，所以就算長時間玩遊戲也不會覺得手機很熱

再來 realme X3 120Hz 螢幕更新率超棒的～除了平常使用起來螢幕畫面都很順滑之外，Hanne 用來玩北斗之拳，角色連續出拳都看得到他們的拳頭，玩跑跑卡丁車畫面也很順暢！不會有撕裂感玩起來就是不一樣

這邊 Hanne 也用 Geekbench 測了它的跑分給大家參考一下，以一支萬元手機來說，realme X3 的表現真的超乎預期！

拍照實測

realme X3 採用四鏡頭模組，分別是 6400 萬畫素主鏡頭 (f/1.8) 、 1200 萬畫素 51mm 長焦鏡頭 (f/2.5) 、800 萬畫素 119 度超廣角鏡頭 (f/2.3) 和 200 萬畫素微距鏡頭 (f/2.4) ，支援人像、夜景、微距還有專業模式等等，前置為 1600 萬畫素 (f/2.1) 和 800 萬畫素 (105 度廣角、f/2.2) 的雙鏡頭，有支援人像模式、超廣角自拍、夜景模式，以下就給大家看一下 Hanne 用 realme X3 實拍的照片吧

一般模式

Hanne 覺得 realme X3 的拍照成色和肉眼看到的顏色差不多，顏色很自然不會太濃郁，而且使用一般模式，有點選對焦主體的話也會有景深效果喔！下面跟大家分享我拍的照片～

拿來拍司康店的狗狗店長，毛的紋理也有被保留，連眼睫毛都很清楚～好可愛

另外有內建「AI 煥彩」功能，會自動偵測場景調整照片成色，Hanne 滿喜歡優化過後的顏色，拍食物的話更鮮艷好看，感覺美味度也有提升哈哈

人像模式

realme X3 的人像模式，大部分有時候主體邊緣都處理得很好，但偶爾會有主體邊緣有點小模糊的感覺，景深的效果滿漂亮的～也會根據背景遠近有不同散景程度，而且景深效果比一般模式更強，散景更奶油一點，Hanne 很喜歡用人像模式拍出來的照片～

超廣角模式

微距模式

realme X3 有超微距模式，Hanne 實際拿來拍包裝紙、石頭的紋理和近拍拉麵配料，雖然可以比一般模式還要拍到更近的畫面，但是細節還是不太清晰

夜景模式

realme X3 用夜景模式拍出來的照片顏色會比肉眼看到的飽和一些些，拍燈的話會有一點點光暈，光暈的部分看個人喜好，我滿喜歡這樣的朦朧感，招牌的部分，如果亮一點會有些為過曝

自拍表現

自拍的時候會有自動美肌，美肌的程度都可以調整，Hanne 滿喜歡它的美肌效果，不會很假，保留了肌膚紋理，而且膚色也有提亮的效果，但 Hanne 覺得自拍有一點小小魚眼的效果，臉拍起來特別圓滾，不過我還是覺得滿可愛的拉哈哈，想搬進 realme X3 的鏡頭裡定居當個無瑕水水哈

自拍也有廣角鏡頭，這樣可以拍到的畫面更廣，很適合跟食物拍照的時候使用～

續航表現

realme X3 配備 4200mAh 大容量電池，支援 30W 快充，充電 55 分鐘就可以把電充滿，Hanne 實際測試開 80% 的螢幕亮度，看 YouTube 一個小時電量掉了 9%，玩跑跑卡丁車一小時掉電量是 12% ，正常使用的時候從早上九點上班用到晚上十點都還會有電，完全不需要充電

編輯私心得

整體來說 Hanne 覺得 realme X3 真的超出了萬元價位帶的水準哈哈，拍照表現很不錯，女生最在意的自拍鏡頭，不只內建美顏效果，畫素也非常夠，再來就是搭載高通驍龍 855+ 處理器，不管在玩遊戲、開啟 App 等等作業都很順暢，螢幕更新率 120Hz 打遊戲看影片也很過癮，畫面不會有撕裂感， 大電量電池使用一整天也不怕會沒電，CP 值超級高！如果想要一支價格親民，各方面表現都不錯的手機，realme X3 真的是不錯的選擇～