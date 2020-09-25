13或SE 3？明年平價版iPhone 可能用側邊指紋+沒瀏海高螢幕佔比

美國 Apple 公司最新發表的全新 iPad Air 4 平板電腦，將原本在正面螢幕上的主畫面 Home 鍵，移到頂端按鈕合而為一的全新 Touch ID 感測器，不止讓螢幕佔比更大，整體售價也比 Face ID 臉部辨識方案更實惠。

根據 @手機晶片達人 透露，在 iPad 上導入側邊的指紋辨識方案後，Apple 計畫在明年推出一支低價的 iPhone 也將使用側邊指紋識別 (蘋果自己的方案)，側邊指紋的 BOM cost 至少比 Face ID 減少 $5 美金，甚至更多，還能讓 iPhone 螢幕佔比更高。

目前不確定這支採用和 iPad Air 4 一樣側邊指紋方案的 iPhone，會是明年的 iPhone SE 3 還是入門款 iPhone 13，讓人非常期待。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》