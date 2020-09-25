HMD Global更新兩款「Nokia」入門新機 強化全球漫遊上網服務

在先前預告後，HMD Global再次說明旗下首款5G連網手機Nokia 8.3 5G，將與延後至11月上映的007系列電影《生死交戰 (No Time to Die)》合作宣傳，另外也同步更新兩款入門機種Nokia 3.4、Nokia 2.4，以及HMD Global旗下全球漫遊上網服務HMD Connect Pro。

在Nokia 8.3 5G裡，HMD Global強調採用全新天線設計，因此在5G連網效率將比其他手機快上15%。而Nokia 8.3 5G延續Nokia 7.2圓形鏡頭模組，螢幕採用6.81吋、解析度為2400 x 1080，以及開孔形式設計，並且支援PureDisplay顯示技術。

硬體規格方面，Nokia 8.3 5G採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，搭載6GB或8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，相機鏡頭則採用2400萬畫素視訊鏡頭，以及搭載蔡司鏡片與PureView技術的6400萬畫素廣角鏡頭，以及包含1200萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與同為200萬畫素的微距鏡頭，電池容量則是4500mAh，支援18W有線快充。

而Nokia 2.4則採用6.5吋、HD+解析螢幕、聯發科Helio P22處理器，並且支援更新至Android 11，以及日後預計推出的Android 12，Nokia 3.4採用6.39吋、HD+解析度螢幕，處理器為Snapdragon 460，作業系統同樣支援更新至Android 11，或是接下來的Android 12。

除了同步更新透明保護殼、無線藍牙喇叭，以及新款無線耳機Power Earbuds Lite，HMD Global也宣布強化今年3月推出的全球漫遊上網服務HMD Connect，並且以HMD Connect Pro為稱，目前此項服務已經在全球超過160個國家地區，配合超過600個電信服務合作，預計在今年10月開始在澳洲、芬蘭、法國、印尼、義大利、荷蘭、英國，以及美國針對企業用戶提供此項服務。

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