舊的豆腐頭掰掰？野生iPhone 12編織Lightning充電線再次被捕獲

最早在今年 7 月中時就傳出「iPhone 12 將附編織充電線」，今天 Twitter 用戶 @Mr-White 也分享了一組疑似為 iPhone 12 隨機提供的編織 USB-C 對 Lightning 連接線的照片。

疑似 iPhone 12 編織傳輸線

爆料大神 @L0vetodream 於 7 月首次指出，iPhone 12 將配備更先進更堅固的編織傳輸線，並分享它們的照片。今天的照片由 @Mr-white 發布，與以前的照片一致。和以前一樣，它們在另一端有一個 USB-C 連接器，而不是 USB-A。

照片中的 USB-C 轉 Lightning 線纜明顯採用了編織設計，而不是目前線纜的標準非織物設計。編織電纜設計有可能比標準的橡膠塗層電纜更耐用，後者在使用幾個月後有從邊緣磨損的趨勢。

此前洩露的 USB-C 轉 Lightning 電纜的 8 個銀色觸點都採用了鍍銠的釕材質，這種材質更耐腐蝕，而這些照片中似乎也是如此。再加上編織設計，這款電纜在長期使用後可能會更好地抵禦損傷。

對於 iPhone 用戶來說，更耐用的設計將是一個可喜的變化，因為多年來一直有很多關於 Apple 線纜設計薄弱的抱怨。Apple 現有的 USB-C 轉 Lightning 線纜也可以用來實現相容 iPhone 的快速充電，在 30 分鐘內提供 50% 的電量。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》