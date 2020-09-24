Galaxy S20 Fan Edition在台亮相 售價23990元

先前針對粉絲取向推出的Galaxy S20 Fan Edition (FE)，三星很快地在台灣地區宣布上市資訊，將以新台幣23990元價格銷售，並且推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款配色，預計從9月28日起於全台指定通路開放預購，並且在10月7日於全台指定通路正式上市

完成預購且於期間內完成登錄，即可額外獲得預購禮Galaxy Fit2藍牙智慧手環，以及雙向閃電快充行動電源。

依照三星說明，Galaxy S20 FE依然隸屬Galaxy S20系列，主要鎖定年輕用戶族群，並且填補Galaxy S20系列機種在新台幣2萬元至3萬元區間產品線，預期搭配電信資費方案將可讓購機所需費用控制在新台幣1萬元以內，藉此推動Galaxy S20系列機種銷量成長。

在硬體規格上，雖然記憶體、主相機規格有所精簡，但Galaxy S20 FE依然搭載6.5吋、支援120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED螢幕，同時處理器依然維持採用Qualcomm Snapdragon 865規格，機身也維持對應IP68防水防塵與支援Qi無線充電設計，電池則採用4500mAh，支援25W有線快充。

針對年輕族群較長使用前鏡頭拍攝，因此Galaxy S20 FE視訊鏡頭採用3200萬畫素規格，背面主相機則分別採用1200萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，並且支援雙像素自動對焦與光學防震設計，另外則搭配1200萬畫素、f/2.2圈設計的超廣角鏡頭，以及搭配800萬畫素、支援3倍光學變焦，最高可支援30倍混合變焦的長焦鏡頭。

台灣地區推出版本則支援6GHz以下頻段的5G連網規格，但在機身配色則少了橘色版本。

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