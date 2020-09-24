華碩強調將以ZenFone、ROG Phone 攻打主流手機市場

8月下旬宣布推出第二款鏡頭模組可180度上掀使用的ZenFone 7系列後，華碩表示目前在台灣地區的Android平台高階機種銷量擠入第二名，預期在10月底將使銷量成長至2.5萬台，同時也希望搶下Android平台高階機種銷量第一名，同時也透露未來市場將會以ZenFone及ROG Phone兩款機種銷售為主。

依照華碩全球副總裁林宗樑說明，未來華碩在手機市場希望比照過往納智捷挑戰雙B市佔模式，預期藉由鎖定大眾使用需求的ZenFone系列機種，以及聚焦玩家市場的ROG Phone系列機種滿足不同使用需求，並且說明未來諸如ZenFone Max系列等入門機種則會逐步減少銷售比重，藉由主要幾款手機產品吸引更多用戶族群。

而去年伴隨ZenFone 6舉辦的攝影學堂活動，預計會在10月中再次展開，預計在全台巡迴舉辦30堂「ZenFone翻轉。學堂」，讓ZenFone 6、ZenFone 7系列機種用戶報名參與，讓購買系列手機的使用者能更熟悉可180度上掀鏡頭拍攝功能，以及更多拍攝技巧。

除了透過攝影學堂活動讓更多手機用戶學習拍攝技巧，華碩也計畫從10月期間推出ZenFone 7系列購機優惠方案，其中透過ZenFone 3、ZenFone 4或ZenFone 5於全台華碩專賣換購ZenFone 7，最高即可現折新台幣5000元，而在全台通路與五大電信通路換購ZenFone 7，線上登錄就加贈1More Stylish真無線藍牙耳機，而在全台通路與中華電信換購ZenFone 7 Pro，登錄則可加贈華碩ZenGimbal三軸穩定器。

其他優惠部分，還包含在全台華碩專賣店換購ZenFone 7系列機種，將額外延長半年產品保固，同時特定規格將額外加贈SanDisk Ultra micro SD UHS-I 128GB記憶卡。

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