針對粉絲打造的Galaxy S20 Fan Edition揭曉 12GB記憶體砍半剩6GB

在先前有不少消息曝光後，三星終於確認推出名為Galaxy S20 Fan Edition (FE)的新款手機，同時也確認此款手機是針對粉絲所設計，並且納入今年推出的Galaxy S20系列機種。

相比今年年初推出的Galaxy S20系列，此次推出的Galaxy S20 FE依然搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，螢幕則採用6.5吋設計，一樣支援最高120Hz畫面更新率，而螢幕依然以三星Dynamic AMOLED面板打造，並未因為是定位中階等級而有簡化，機身一樣支援IP68防水防塵設計。

不過，Galaxy S20 FE則是在記憶體作了簡化，從原本在Galaxy S20系列採用的12GB記憶體設計減少為6GB，而內建儲存容量則為128GB，並且維持可透過micro SD記憶卡擴充額外1TB儲存容量設計，電池容量則是4500mAh，另外也支援無線快充與25W有線快充，同樣支援反向充電設計。

至於視訊鏡頭則採用3200萬畫素規格，背面主相機則搭載1200萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，並且支援雙像素自動對焦與光學防震設計，另外則搭配1200萬畫素、f/2.2圈設計的超廣角鏡頭，以及搭配800萬畫素、支援3倍光學變焦，最高可支援30倍混合變焦的長焦鏡頭。

配色部分，則確定推出紅、橘、紫、綠、藍、白總計6款配色，並且支援6GHz以下頻段的5G連網規格，另外則是在美國地區針對Verizon提供同時支援6GHz以下頻段與毫米波頻段規格版本。

以定位上來看，三星希望能以Galaxy S20 FE吸引更多用戶族群，雖然在記憶體規格縮減，但加入更多鮮豔配色，以及更符合自拍與一般拍照使用需求的相機設計，顯然能在先前的Galaxy S20系列機種刺激更多購機意願。

三星預計從9月23日起開放預訂Galaxy S20 FE，預計會在10月2日起開放三星與電信業者，以及合作通路透過線上管道銷售，建議售價則為699美元，不過對應毫米波版本則會以749美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》