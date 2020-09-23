蘋果經典不敗神機是哪支 網狂推它：找不到換iPhone 6s的理由

網路流傳用過蘋果手機就回不去了，因此只要一變果粉忠誠度都很高，近日網友在《批踢踢實業坊》上討論，他詢問「有人還在用iPhone 6s嗎」，網友解釋自己已經用五年了，手機沒有壞又耐用，說不定還可以用個六七年，直誇這款手機是一代神機，他問「Apple這麼佛心的公司是要怎麼賺錢啊」。

自蘋果秋季發表會，公布iOS 14作業系統後，老用戶紛紛升級，原Po表示「iPhone第一支有2G Ram的手機，升到iOS14之後依然好用，想不到竟然這麼耐用已經用五年了」，他認為iPhone 6s設計不僅耐看又時尚，原Po表示「如果還可以更新作業系統的話，Apple這麼佛心的公司是要怎麼怎麼賺錢啊，真的是CP值很高的一代神機耶」。

網友認為原Po的想法，「有同事還在用iPhone 6，我也覺得蘋果很耐用」、「6s同期他牌機型，很少還有在更新的」、「我啊，主要就是電池問題而已」、「6s真的很扯，2015年的手機，還能更新最新版本，而且日常用還很順」、「我的6s泡水相機壞掉，現在還是我的備用機」、「收下吧，我最後的3.5mm耳機孔！」。

也有人覺得電池是敗筆「我的6s從2015年用到現在要換新機了，已換過一次電池，不想再換一次（現在電力會莫名從70突降到10，然後死機）」、「打傳說有時會有點延遲卡卡」、「除了續航差外日常用還很夠」、「i6覺得很頓欸..zf3比他還順」、「6s+1 升iOS 14後，電用噴的哭哭」。