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這時換機少拿萬元補貼！iPhone 12上市前 你該了解的舊換新秘訣

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

每年的蘋果發表會，都會成為熱門的話題。2020蘋果秋季發表會已於台灣時間9/16凌晨登場，雖然iPhone 12並沒有在這次的發表會一併亮相，但相信蘋果用戶們已經準備好，要在下個月迎接最新一代iPhone了。

有新機上市，就代表一波換機潮即將來臨。為了補貼新手機的費，有些人會以舊換新的方式來購機，但二手機的行情幅度不小，在不同的時間換機，可能會出現天差地遠的結果。

去年iPhone 11上市後，從神腦國際的回收報價中可以發現：2019年從9月到12月短短的3個月時間，iPhone XS Max 256GB的回收價格從23,500元一路下跌到12,500元，跌幅將近50%。簡單來說，如果在新機推出的3個月後才舊換新，等於比一開始新機上市時，少了11,000元舊換新補貼。

除了換機時機點重要，回收舊機的管道也是影響價格的關鍵。以iPhone 11 Pro Max 512G在9/16的回收報價為例，不同的回收通路，也會有超過8,000元的價差。除了價格不同，各通路也存在回饋方式的差異，不少通路是以抵用金的方式回饋，如果用戶不想在原處舊換新，就比較適合能直接換取現金的通路。

誰都不想當冤大頭，因此如何抓準時機、選對管道賣舊機，是一個相當重要的課題。雖然各大舊換新通路幾乎都有公佈最高回收價，但要得到真正的回收價，還是得實際走過線上、或線下的估價程序，光只是收集、統整，都是耗時費力的大工程。

如果想省下這些功夫，可以利用回收比價APP，不只是統整了各通路的最大回收價，也收集了各家扣款規則，只要完成APP本身就具備的檢測功能、以及外觀判斷後，就能依照扣款規則，由高至低排序出各家的預估回收報價。如此⼀來，不僅省去了四處收集資料的時間，還能得到每週更新報價，讓比價更輕鬆方便。

iPhone 12 就快上市了，如果有舊換新意願的用戶記得比較一下回收價，才不會因為價差吃大虧。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 APP iPhone 11

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