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系列命名提前曝光？今年5.4吋iPhone 12 可能稱為「iPhone 12 mini」

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

Twitter 用戶「有沒有搞錯」@L0vetodream 的今天在推特上分享了據稱即將到來的 iPhone 12 系列的命名。該推文提出，即將上市的 iPhone 12 機型將被命名為 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

4 個名字對應的是預期的 iPhone 12 四種螢幕尺寸的陣容：iPhone 12 mini 將代表更小的 5.4 吋新機型。天風國際證券分析師郭明錤最近表示，5.4 吋的螢幕還將配備一個更小的前原深感測相機。目前最小的旗艦 iPhone 是 5.8 吋的 iPhone 11 Pro，而即將到來的 5.4 吋機型在手感上將會比這個小很多。

這款中端機型將被稱為 iPhone 12，並採用 6.1 吋顯示螢幕，就像 iPhone 11 一樣。不過，今年的 iPhone 12 設備相信都會採用 OLED 顯示螢幕。 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 沿襲了 Apple 過去兩代產品的先例。 iPhone 12 Pro 將採用 6.1 吋顯示螢幕，而 iPhone 12 Pro Max 將採用迄今為止 iPhone 上最大的螢幕，對角線尺寸為 6.7 吋。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 螢幕 郭明錤

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