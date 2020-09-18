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與「007」的合作還沒結束 HMD Global預期22日揭曉Nokia新機

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global產品長Juho Sarvikas透露，將在英國時間9月22日下午4點 (台灣時間9月22日晚間11點)揭曉新機，同時預期將由飾演《007》系列電影的Daniel Craig擔任活動嘉賓。

圖為今年3月下旬推出的Nokia 8.3 5G
圖為今年3月下旬推出的Nokia 8.3 5G

至於預計揭曉新機，預期會是新款Nokia 7.3 5G，並且支援90Hz畫面更新率，螢幕則會採用開孔設計，另外則搭載強化低光環境拍攝的4鏡頭主相機模組。

由於今年與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》展開合作，同時飾演「007」的Daniel Craig過去也曾在《Casino Royale (皇家夜總會)》演出時使用Nokia 8800，因此預期HMD Global將會在此次發表會邀請Daniel Craig擔任活動嘉賓，甚至可能揭曉以Nokia 8800為基礎設計的復刻機種。

除了推出Nokia 7.3 5G，市場先前也傳出HMD Global可能推出新款Nokia 9.3 PureView，以及Nokia 6.3，藉此滿足更多市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 英國 Nokia

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