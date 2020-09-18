三星Galaxy Z Fold 2的第三代可凹折OLED面板 有最小曲度半徑

三星旗下顯示器業務Samsung Dislplay宣布推出曲度半徑僅有1.4 R的第三代可凹折OLED顯示面板，尺寸同樣採用7.6吋、對應2208 × 1768解析度，同時獲得法國Bureau Veritas檢驗認證，確認凹折開闔使用次數可達20萬次。

依照三星說明，第三代可凹折OLED顯示面板在材料、模組等設計均進行強化，並且透過多層結構確保顯示面板凹折時有足夠緩衝，藉此確保使用壽命。

而第三代可凹折OLED顯示面板依然維持採用7.6吋、對應2208 × 1768解析度規格，因此就是應用在新款Galaxy Z Fold 2的可凹折螢幕設計，並且搭配超薄玻璃作為保護，另外更進一步降低藍光比例，藉此確保眼睛長時間觀看舒適，同時也獲得SGS護眼認證。

另外，三星也針對灰塵等異物侵入情況作了大幅度防護，減少螢幕因為灰塵等異物侵入造成損壞情況。

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