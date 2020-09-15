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OPPO在台推出首款採用天璣800處理器的平價5G連網手機Reno 4 Z

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO宣布在台推出採用聯發科天璣800處理器的平價5G連網手機Reno 4 Z，預計在9月18日正式進駐台灣市場，同時也將推出Reno 4全新配色－香芋紫。

此次推出的Reno 4 Z，實際上就是先前在中國市場推出的OPPO A92s，在海外地區則是採用不同名稱作為區隔，但處理器同樣採用聯發科天璣800，因此也成為在台上市的第一款天璣800處理器應用手機產品。

建議售價，OPPO Reno4 Z將以新台幣12990元價格在台銷售，預計從9月18日起進駐全台OPPO體驗店、OPPO網路商店，以及包含PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心在內線上通路陸續開賣。

而此次推出新款Reno 4 Z，OPPO也表示在台推出完整的Reno 4系列機種，並且對應不同規格使用需求，同時也滿足入門5G連網手機使用需求。配合此次推出新款Reno 4 Z，OPPO也宣布在台推出Reno 4全新香芋紫配色，建議售價為新台幣17990元。

此外，OPPO 也將於9月19日推出快閃購機加碼活動，於OPPO三創、台中三民、高雄夢時代體驗店購買Reno4系列，各店排隊前100名即有機會抽中包含全新OPPO Reno4 Pro、OPPO Reno4、OPPO Watch系列在內的快閃好禮，各店排隊前70名購買Reno4或Reno4 Pro的消費者，現場將可立即再獲贈OPPO Enco Free真無線藍牙耳機

此次推出的Reno 4 Z，同樣搭載支援120Hz畫面更新率、螢幕顯示佔比達90.4%的6.5吋螢幕，配置1600萬畫素與200萬畫素景深鏡頭，更加入OPPO自行研發的人工智慧美顏2.0技術，同樣強化夜間自拍效果，機身分別提供墨秀黑、薰香白兩款漸層配色。

而背面鏡頭同樣採用旋鈕式造型設計，分別配置4800萬畫素主鏡頭，支援全新極夜模式，搭配800萬畫素、119°超廣角鏡頭，以及200萬畫素黑白風格鏡頭與200萬畫素復古鏡頭，錄影功能也加入防手震設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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