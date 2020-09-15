LG Wing揭曉！以特殊上下可側轉螢幕對應更多元操作模式

先前預告中表示將歸類於Explorer Project系列的LG WING，今日 (9/14)正式對外揭曉，將藉由特殊左右翻轉螢幕設計，讓使用者能透過上下兩組螢幕對應更豐富使用模式，例如透過上層螢幕觀看影片，並且透過下層螢幕回應留言，甚至在相機拍攝功能透過特殊手持穩定器模式，藉此加強手持拍攝穩定。

依照LG說明，LG Wing採用上下螢幕設計，將可透過單手將上層20:9顯示比例的6.8 吋 P-OLED FullVision螢幕翻轉90度，並且透過下層3.9吋螢幕對應更多操作，同時也能藉由增加第二組螢幕，讓主螢幕被操作手勢遮擋比例大幅減少，藉此增加螢幕可視範圍。

藉由增加第二組螢幕，LG預期將能挖掘更多智慧型手機應用可能性。同時，相比先前採用左右翻掀的雙螢幕設計，使用者依然會受限另一組螢幕遮擋背後相機鏡頭，或是必須額外攜帶第二組螢幕配件，甚至讓手機整體重量增加。

因此，這次推出的LG Wing採用設計，將能改善上述問題，並且保留兩組螢幕使用便利性，同時也確保手機機身厚度、重量維持輕薄。

為了實現這樣的設計，LG Wing採用複合材質打造，配合特殊鑽孔技術讓手機維持在260公克以內，同時可透過90度左右翻轉對應一般手機使用體驗的Basic模式，以即將上層螢幕翻轉的Swivel模式，並且強調可對應超過20萬次旋轉使用壽命，若以一天翻轉約100次左右的話，大致可對應長達5年以上使用時間。

此外，為了進一步延長螢幕翻轉使用壽命，LG更在轉軸採用液壓減震設計，讓上層螢幕翻轉時，可以減少轉軸承受壓力，同時上層螢幕背面更以熱塑性聚甲醇材質塗佈，藉此讓旋轉操作更為流暢，並且減少刮傷位於底部的下層螢幕。

而讓上層螢幕能以全尺寸形式呈現，LG Wing採用彈出式視訊鏡頭設計，與先前多數採用相同設計的手機一樣，一旦偵測手機處於掉落狀態，鏡頭就會自動縮回機身內部，避免鏡頭受損。

至於在螢幕操作部分，只要上層螢幕旋轉90度，系統就會自動切換成雙螢幕顯示模式，將上層螢幕轉回原本位置，系統就會切換成一般直立操作介面，使用者並不需要進行額外操作。

相機部分，LG Wing採用3200萬畫素視訊鏡頭，背面相機則分別採用6400萬畫素、支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及另一顆在上層螢幕旋轉90度後才會開啟的1300萬畫素超廣角鏡頭。

這顆要在上層螢幕旋轉90度才會開啟的1300萬畫素超廣角鏡頭，其實是為了搭配LG Wing此次搭載的特殊手持穩定器模式使用，因此本身感光元件其實也採用90度翻轉擺放，讓使用者能配合手機透過感測元件形成的六動向穩定器，使手部持握第二螢幕部分可作為手持穩定器使用，並且透過下層螢幕顯示的虛擬操作搖桿、按鍵進行拍攝，並且支援跟拍或平移拍攝效果。

就LG的說明，LG Wing搭載的特殊手持穩定器模式，將能發揮等同將手機安裝在手持穩定器般的拍攝效果，不像其他手機必須等待安裝手持穩定器，並且開啟拍攝功能，想要拍攝內容卻已經錯過，或是自己已經呈現滿身大汗情況。

此外，在錄影模式也支援同時開啟前後鏡頭拍攝功能，或是透過LG Creator’s Kit對應縮時攝影控制、語音景深，以及ASMR錄音功能，同時手機也內建專業影片編輯功能，讓使用者能在拍攝後直接透過手機剪輯。

至於硬體規格部分，LG Wing依然採用與Velvet相同的Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且支援5G連網功能。

目前LG預計在10月於韓國率先開放銷售，接下來則會進駐北美及歐洲主要市場，預期台灣地區也會引進此款手機。

配合LG Wing的翻轉螢幕設計，LG在此次新機盒裝也採用可左右翻轉設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》