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Galaxy S20 FE 5G現身電信業者官網 將在美國等市場銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經有官方宣傳圖像曝光的Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition)，顯然將會在近期內於美國市場推出。

從Verizon官網曝光包含紅色天空藍薰衣草紫等配色款式，顯示Galaxy S20 FE 5G即將進入美國市場銷售，而非僅限南韓市場。

而在此之前，Galaxy S20 FE 5G更曝光包含綠色在內款式，同時也透露將會在更多市場推出此款新機，意味三星希望藉此吸引更多消費者購機。

先前消息裡，Galaxy S20 FE 5G將採用塑膠背蓋、金屬框體設計，同時也採用平面螢幕設計，而非先前Galaxy S20系列採用雙側曲面設計，但依然維持採用中央置頂開孔設計的視訊鏡頭，背面則維持採用三鏡頭設計。

螢幕尺寸則預期介於6.4吋至6.5吋之間，同樣支援可變式120Hz畫面更新率設計，而硬體則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器、6GB記憶體與最高512GB儲存容量，相機規格則分別搭載1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素遠距鏡頭，視訊鏡頭則為3200萬畫素規格，並且配置4500mAh電池容量。

建議售價則預期會在750美元以內，並且支援5G連網規格。

目前除了會在美國、南韓等市場推出，暫時還無法確認是否會在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓

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