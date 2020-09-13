Sony將在9月16揭曉更多PlayStation 5新作消息 同時也可能公布新機售價

在微軟確認Xbox Series X與Xbox Series S建議售價，以及預計上市時間後，Sony也在稍早說明將在美國東岸時間9月16日下午4點 (台灣時間9月17日凌晨4點)舉辦發表活動，將會透過Twitch及YouTube線上直播長達40分鐘內容，主軸將會圍繞在旗下全球工作室，以及一線合作遊戲業者所打造作品。

不過，目前還無法確認Sony屆時是否會在發表過程揭曉PlayStation 5建議售價與開放銷售時間，如果依照競爭對手已經公布新機上市資訊情況來看，或許Sony也會選擇公布更具競爭力的價格作為回應。

而就微軟的Xbox Series X建議售價在499美元，同時將與定價為299美元的Xbox Series S一同在11月10日上市，或許Sony將會選擇採用相近價格與上市時間，讓PlayStation 5有更大吸引力。

另外，目前微軟已經確認在Xbox Series X與Xbox Series S都會加入支援向下相容遊玩功能，市場先前也曾傳出PlayStation 5將會加入相同設計，同時Sony也已經申請相關技術專利，只是在目前公布內容都未提及此類功能，或許在接下來的發表活動也可能對此說明。

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