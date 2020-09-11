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外型更圓潤 Motorola揭曉換上5G連網功能的RAZR 5G

聯合新聞網 / 楊又肇

相較去年底以RAZR名稱推出的螢幕可凹折手機僅採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，Motorola稍早宣布推出的RAZR 5G則是藉由換上Snapdragon 765G處理器，搖身變成一款支援5G連網功能的手機產品。

而整體機身則是加入更多圓弧曲線，原本在前方下緣的指紋辨識器則是改與背面的Motorola標誌整合，另外也維持垂直上下開闔設計，外部依然維持採用2.7吋螢幕，內部可凹折螢幕則採用6.2吋螢幕設計。

與前一款機種相比，Motorola似乎將轉軸部分做了調整，因此實際掀開或闔上螢幕時，強調會有更好的抗塵效果。

至於相機部分則是從原本1600萬畫素提升為4800萬畫素規格，其他部分則包含採用8GB記憶體，以及增加至2800mAh電量的電池設計。

另外，在外部螢幕則是增加可讓使用自訂app捷徑功能，方便使用者增加常用app，並且直接透過2.7吋螢幕檢視內容。

Motorola預計會在今年秋季正式推出此款新機，而接下來也預計會在中國市場推出，建議售價則是1400美元，顏色則區分黑色、灰色與金色三款設計，但外面螢幕邊框則均維持黑色形式。

《圖／Motorola，原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Motorola 5G 可凹折手機

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