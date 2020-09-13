聯想確認遊戲手機Legion Phone Duel將於9/15開放銷售

今年7月下旬揭曉，並且確認成為聯想第一款以Legion品牌在台上市的遊戲手機Legion Phone Duel，確定將從9月12日起在全台聯想通路門市展開巡迴體驗活動，同時也將在9月15日起開放全台9大指定通路銷售，而消費者購機後在9月30日前至活動網站完成登錄，最高可享1600元郵政禮券回饋。

至於售價部分，搭載16GB記憶體與512GB儲存容量版本，將以新台幣29990元價格銷售，並且加贈90W充電器，而搭載12GB記憶體與256GB儲存容量版本則以新台幣24990元價格銷售。

除了宣布在台上市時間，聯想也將與手機遊戲《PUBG MOBILE: 絕地逃生M》合作舉辦「We Are Legion」競賽，預計於10月初進行報名選拔，玩家可與知名KOL一起組隊培訓，並且在12月決賽中與知名實況主、YouTuber一起爭取高額獎金。

相比華碩推出的ROG Phone 3售價，其中搭載16GB記憶體與512GB儲存容量版本將以新台幣33990元銷售，而搭載12GB記憶體與512GB儲存容量版本則以新台幣29990元價格銷售，顯然聯想預計在台推出的遊戲手機Legion Phone Duel，將採用更低價格。

兩者硬體規格十分接近，同樣針對遊戲遊玩需求最佳化，但ROG Phone 3額外搭載6000mAh電池容量設計，而Legion Phone Duel則對應90W充電設計，另外ROG Phone 3也與諸多業者合作，讓遊戲體驗變得更好，並且能藉由諸多配件擴展遊戲體驗，甚至支援Google Stadia串流遊戲服務。

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