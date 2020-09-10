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扒手偷萬元手機卻要求失主領回 一聽原因後都傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
注意自己的隨身物品，以免遭扒手行竊。圖片來源／ingimage
注意自己的隨身物品，以免遭扒手行竊。圖片來源／ingimage

印度一位男子誤將價值萬元的手機留在甜品店的櫃台上，被22歲的扒手偷走手機。當男子嘗試用另一隻電話撥通手機時，扒手卻接聽了，並要求他取回手機，而男子在聽了扒手歸還手機的原因後感到震驚。最終男子在警員的幫助下從扒手住處拿回手機，而警方也未逮捕扒手，因為他已經歸還手機。

根據「The New Indian Express」報導，這位男子4日誤將價值4.5萬盧比（新台幣約1.7萬元）的手機遺留在巴爾達曼（Burdwan）一家甜品店內，手機很快就被扒手偷走。失主很快聯絡警方協尋，並用另一隻電話打給失竊手機，原本手機沒有打通，但幾經嘗試後，失主撥通了，扒手要求他取回手機，「因為我不知道怎麼用」。

失主說「當男子接聽電話，說他想退回我的手機時，我感到很驚訝，那天我在警察的幫助下從他的住處拿回手機」，失主表示扒手對自己的行為感到後悔。而承辦員警則表示扒手已經將手機歸還，因此不會對他採取行動。

失主 印度 手機

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