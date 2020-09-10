LG左右翻轉雙螢幕手機「Wing」宣傳圖像曝光 維持輕薄機身設計

LG日前證實將在9月14日揭曉可側轉使用的雙螢幕手機「Wing」，而@evleaks隨後也釋出疑似此款手機實際宣傳圖像，顯示此款手機除了能以左右旋轉的上層螢幕對應不同使用需求，收合之後就與一般手機沒有明顯差異，同時機身厚度也不會因此變得明顯。

依照LG說明，「Wing」將會歸類在「Explorer Project」系列機種，意味將提供全新使用體驗，與歸類在「Universal」系列機種的Velvet在內手機有明顯差異。

而從「Wing」的設計來看，將可透過上下螢幕對應更多元使用情境，例如將上層螢幕橫轉，即可透過下層螢幕進行操作，避免手指操作介面影響畫面觀看範圍，另外也能讓使用者在導航過程操作諸如音樂切換，或是接聽來電，藉此保留上層螢幕最大可視範圍。

這樣的使用體驗，有部分情況其實與雙螢幕使用模式雷同，卻又不像雙螢幕手機會增加明顯厚度及重量，或是必須隨時裝載雙螢幕配件，卻能享有雙螢幕操作便利性。

在先前消息中，指稱LG此款手機搭載尺寸為6.8吋的主螢幕，以及4吋副螢幕設計，處理器則採用Qualcomm Snapdragon S765，或是Snapdragon 765G，另外則會搭載Rave、Ficto、Tubi，以及包含Naver在內第三方業者打造軟體。

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