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iPhone 12再等等？傳新iPad和Apple Watch發表會先亮相

中央社 / 台北9日電
外媒記者在推特釋出訊息，預期發表會上可能暫時不會推出新iPhone，而以iPad和AppleWatch新品為主。 路透
外媒記者在推特釋出訊息，預期發表會上可能暫時不會推出新iPhone，而以iPad和AppleWatch新品為主。 路透

蘋果將在美國時間15日（台灣16日凌晨）舉行線上新品發表會，外界高度期待新款iPhone，不過外媒記者在推特釋出訊息，預期發表會上可能暫時不會推出新iPhone，而以iPadAppleWatch新品為主。

蘋果在官網公告，美西時間9月15日上午10時（台灣時間16日凌晨1時）將在線上舉行年度新產品發表會，外界高度期待會公布5G版iPhone。

不過國外科技網站MacRumors引述彭博記者葛曼（Mark Gurman）在推特釋出訊息指出，蘋果要到10月才可能推出新款iPhone，15日發表會可能只公布新款iPad和Apple Watch

外媒記者帕科科夫斯基（John Paczkowski）也在推特留言指出，「先別對15日新iPhone期待太高」，MacRumors表示這也暗示15日發表會可能暫時不會公布新款iPhone。

MacRumors分析，按照以往經驗，蘋果多在9月舉辦新品發表會，若此次發表會沒有新款iPhone，並不尋常，不過由於今年iPhone產品進展因COVID-19疫情影響、且蘋果高層先前已透露iPhone供應將延遲數週，相關訊息或有參考價值。

科技網站Appleinsider也抱持類似的看法，預期15日發表會蘋果鎖定iPad Air 4以及Apple Watch Series6等新品，新款5G版iPhone可能不會在15日發表會中亮相。

市場預期今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

國外媒體網站Fast Company日前引述無線通訊公司消息人士報導，下半年只有1款新iPhone機種會支援毫米波（mmWave）頻段功能。

報導指出，只有螢幕尺寸6.5吋、可能名為iPhone12 Pro Max的新款5G版iPhone機型，才會支援毫米波頻段功能，其他新款5G版iPhone機種，均會支援sub-6GHz頻段功能。

Apple iPhone 12 Apple Watch iPad

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