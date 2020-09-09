iPhone 12要來了！蘋果邀請函暗示有「海軍藍」

蘋果公司（Apple）發出邀請函宣布，將於美西時間9月15日上午10時（台灣時間9月16日凌晨1時）舉辦線上活動，從邀請函樣式來看，可能發表外傳的「海軍藍」色iPhone 12手機。

蘋果邀請媒體在線上收看美西時間9月16日將在蘋果總部園區（Apple Park）舉辦的特別活動，一如以往並未說明將發表哪些產品或服務。不過，邀請函的主視覺採用藍色不規則線條組成的蘋果圖案，似乎暗示新產品與藍色有關。

蘋果邀請函也提到「Time Flies（時光飛逝）」，外界解讀與3D感測技術「Time of Flight（飛時測距）」有關，可能成為iPhone 12相機新功能。

電子時報（DigiTimes）引述供應鏈消息人士報導，新款iPhone推出時程可能分為兩個階段，其中2款6.1吋新iPhone可能首先亮相，另外6.7吋和5.4吋新iPhone可能在第二階段亮相。

國外科技網站9To5Mac分析，相關報導與之前市場訊息相差不多，新款iPhone量產時程從8月份開始。不過9To5Mac指出，由於蘋果在許多零組件上會採用多個供應商的產品，因此個別單一的供應商訊息，並無法成為洞悉蘋果計畫的可靠指南。