vivo再與Alexander Wang合作 以RGBW感光元件提昇手機拍攝表現

vivo稍早宣布將在明年下半年起開始採用RGBW排列的感光元件，藉此提昇手機拍攝成像效果。

就業界實際應用來看，其實華為很早就在2015年以Ascend P8為稱的旗艦手機搭載RGBW感光元件，但當時技術並未能讓此款感光元件發揮足夠成效，直到近年推出機種才有明顯改善，因此讓RGBW感光元件過往容易出現過曝、顏色較淡等問題，都能藉由QuadBayer彩色濾光片陣列重新排列，讓影像能以更高亮度呈現，並且保留真實色彩形式呈現。

而在華為之後，vivo也宣布將在旗下手機產品也導入此項設計，並且計畫在明年下半年推出相應產品，因此預期將能看見更多業者逐漸帶動手機拍攝表現成長，在多規格鏡頭、高段變焦表現，甚至導入光學變焦設計情況下，或許下一個手機攝影改革將會在感光源建設既有所變化。

除了宣布將導入RGBW感光元件設計，vivo此次也宣布與知名美籍華裔時裝設計師王大仁旗下時尚品牌Alexander Wang合作，預計在9月17日推出全球限量1000台特別版X50 Pro+。在此之前，vivo其實也曾與Alexander Wang品牌合作特別版X30 Pro。

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