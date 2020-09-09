快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

vivo再與Alexander Wang合作 以RGBW感光元件提昇手機拍攝表現

聯合新聞網 / 楊又肇

vivo稍早宣布將在明年下半年起開始採用RGBW排列的感光元件，藉此提昇手機拍攝成像效果。

就業界實際應用來看，其實華為很早就在2015年以Ascend P8為稱的旗艦手機搭載RGBW感光元件，但當時技術並未能讓此款感光元件發揮足夠成效，直到近年推出機種才有明顯改善，因此讓RGBW感光元件過往容易出現過曝、顏色較淡等問題，都能藉由QuadBayer彩色濾光片陣列重新排列，讓影像能以更高亮度呈現，並且保留真實色彩形式呈現。

而在華為之後，vivo也宣布將在旗下手機產品也導入此項設計，並且計畫在明年下半年推出相應產品，因此預期將能看見更多業者逐漸帶動手機拍攝表現成長，在多規格鏡頭、高段變焦表現，甚至導入光學變焦設計情況下，或許下一個手機攝影改革將會在感光源建設既有所變化。

除了宣布將導入RGBW感光元件設計，vivo此次也宣布與知名美籍華裔時裝設計師王大仁旗下時尚品牌Alexander Wang合作，預計在9月17日推出全球限量1000台特別版X50 Pro+。在此之前，vivo其實也曾與Alexander Wang品牌合作特別版X30 Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 攝影 華為 vivo

延伸閱讀

OPPO提高下半年銷售目標 大陸手機市場將有巨變

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

乘華為之危！三星傳明年手機發貨目標3億支 年增15％

禁令衝擊！華為歐洲市場衰退 小米、OPPO趁勢爭奪市佔

相關新聞

iPhone 12要來了！蘋果邀請函暗示有「海軍藍」

蘋果公司（Apple）發出邀請函宣布，將於美西時間9月15日上午10時（台灣時間9月16日凌晨1時）舉辦線上活動，從邀請...

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

華為消費者業務CEO余承東表示，搭載鴻蒙系統（HarmonyOS）的手機最快明年就可以推出，他提到華為公司研發鴻蒙系統已...

配合新機銷售、促銷策略 三星預期明年手機供貨量可大幅成長

雖然今年因為新型冠狀病毒疫情等因素影響，導致三星今年上半年推出的旗艦手機Galaxy S20系列手機銷售不如預期，但基於本身在5G連網手機、鎖定性價比設計機種，以及布局螢幕可凹折手機市場等策略，加上市場競爭對手華為在今年受到美國禁令影響，造成手機供貨銳減，使得三星認為有機會讓旗下手機在今年供貨量可達2.56億規模，甚至在明年實大幅成長目標。

vivo再與Alexander Wang合作 以RGBW感光元件提昇手機拍攝表現

vivo稍早宣布將在明年下半年起開始採用RGBW排列的感光元件，藉此提昇手機拍攝成像效果。

iPhone 12發表日期確認！蘋果秋季發表會16日線上見

大家都在猜今天蘋果會發表新款Apple Watch和iPad Air的新聞稿，沒想到迎來的卻是更令人驚喜的Apple E...

OPPO提高下半年銷售目標 大陸手機市場將有巨變

華為晶片供應受限後，市場普遍預計其市占率會逐步被其它手機品牌搶占。OPPO公開宣告大幅調高下半年銷售目標。市場分析認為，...

三星折疊手機Galaxy Z Fold 2 售價71,888元

台灣三星今（8）日宣布在台上市新一代折疊手機Galaxy Z Fold 2，單機售價高達71,888元，較前一代68,8...

高空上的發表會太狂！三星Z Fold2與限量版同步登台

摺疊手機在科技、工藝、時尚等領域屢屢創造新高度，台灣三星與星宇航空攜手打造Samsung Galaxy Z Fold2奢...

結合星宇 三星5G摺疊機Galaxy Z Fold2首發亮相飛上天

看好摺疊智慧型手機發展潛力，三星電子今天宣佈在台推出全新Galaxy Z Fold2 5G，主打時尚設計、精湛摺疊工藝與...

IG、Messenger打字變注音？在iPhone上如何解決此問題

本周少數 iOS 用戶在更新 iOS 13.7 系統後反應 Messenger、Instagram 打字怪怪，「Facebook Messenger 打字變注音」無法選字。其實此問題和 iOS 系統更新版本沒關係，也同樣會發些在某些非 iOS 13.7 系統上，過去 Facebook 也曾多次發生過同樣問題。

5G版iPhone分兩階段推出？傳2款6.1吋將首先亮相

蘋果5G版iPhone進展各界關注，傳出新iPhone推出時程有兩個階段，其中2款6.1吋新5G版iPhone可能首先亮...

攜手星宇啟航！三星Galaxy Z Fold 2在台揭曉 售價新台幣71888元

日前預告將在台引進更大儲存容量版本的Galaxy Z Fold 2之後，台灣三星今日 (9/8)也在取得民航局同意之下，攜手星宇航空合作舉辦Galaxy Z Fold 2在台上市發表活動。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。