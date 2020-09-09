配合新機銷售、促銷策略 三星預期明年手機供貨量可大幅成長

雖然今年因為新型冠狀病毒疫情等因素影響，導致三星今年上半年推出的旗艦手機Galaxy S20系列手機銷售不如預期，但基於本身在5G連網手機、鎖定性價比設計機種，以及布局螢幕可凹折手機市場等策略，加上市場競爭對手華為在今年受到美國禁令影響，造成手機供貨銳減，使得三星認為有機會讓旗下手機在今年供貨量可達2.56億規模，甚至在明年實大幅成長目標。

依照市場調查數據顯示，目前三星依然在全球智慧型手機維持首位，其次則是蘋果與華為。而今年受到美國禁令影響，雖然華為強調旗下手機供貨依然穩健，但部分市場看法則認為華為在明年的智慧型手機整體供貨量將比今年減少高達70%左右。

除了小米、OPPO在內智慧型手機品牌計畫奪取華為原有市佔，三星顯然也計畫趁機爭取更多市佔，即便在中國市場發展失利，三星依然可能在華為手機銷售面臨受限情況下，爭取更多消費者使用旗下Galaxy系列手機產品。

相關消息更指稱，三星內部計畫藉由全新產品促銷方案，藉此推動旗下手機產品銷售動能，並且藉此讓旗下手機供貨量持續上升，預期在今年下半年讓旗下手機銷售表現恢復穩健。

目前除了持續推出年度旗艦手機Galaxy S系列，以及下半年固定更新的Galaxy Note系列，目前三星更計畫藉由全新Galaxy Z系列螢幕可凹折手機吸引更多消費族群，並且透過Galaxy A系列與Galaxy M系列機種填補更多市場使用需求。

在5G網路布局部分，三星更持續讓旗下手機產品逐漸跨入支援5G連網規格，同時也將筆電、平板等裝置也開始納入5G網路應用，配合本身5G網通設計建立完整生態體系。

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